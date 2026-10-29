МТС запустила 5G в центре Владивостока

МТС запустила 5G во Владивостоке. Компания открыла доступ к сети 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц сразу в нескольких районах города, охватив значимые и популярные для жителей региона места с высокой концентрацией пользователей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть 5G МТС уже доступна в центре Владивостока – в районе Морвокзала, Фуникулера, на Эгешельде и Набережной Цесаревича. Также связь пятого поколения появилась в густонаселенном жилом микрорайоне Снеговая Падь и в пригороде Владивостока – в районе ЖК «Анютинские дачи» на Садгороде.

МТС приступила к поэтапному запуску сетей 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц в местах наибольшей концентрации абонентов на принципе технологической нейтральности. Технология позволяет одновременно задействовать этот частотный ресурс для сетей четвертого и пятого поколений и постепенно расширять территорию присутствия 5G без ожидания строительства полностью отдельной инфраструктуры.

«МТС активно развивает технологии и инновационную инфраструктуру 5G в регионах России. Владивосток стал одним из первых городов на Дальнем Востоке, где появилась сеть пятого поколения. Еще в 2020 году мы запускали пилотную зону 5G на территории Дальневосточного федерального университета для тестирования разработок Проектного центра вуза, а сегодня технология доступна для широкой аудитории. В дальнейшем 5G станет основой для интернета вещей, видеоаналитики и автоматизации производств, а также фундаментом для умного города. В целом, возможности сети 5G позволят протестировать самые передовые решения, которые вскоре станут доступны бизнесу, и будут способствовать более эффективному развитию региона и страны», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.