МТС запустила 5G в Республике Алтай

МТС сообщает о запуске сети 5G в Горном Алтае. Связь нового поколения появилась в столице региона и селе Майма. Сеть работает на действующих частотах LTE 2100 МГц. Это позволяет запускать 5G быстро. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС перевели на 5G порядка 15% базовых станций Горно-Алтайска и Маймы. Сеть нового поколения в том числе накрыла Горно-Алтайский государственный университет, колхозный лог, а также микрорайн Алгир в Майме.

«Развитие сетей 5G открывает новые возможности для цифровизации Республики Алтай. В перспективе технология позволит создавать интерактивные туристические сервисы, расширять цифровые возможности музеев и внедрять интеллектуальные решения для управления городской средой. Для бизнеса 5G станет дополнительным инструментом автоматизации процессов. Мы рассматриваем развитие 5G как важный шаг к формированию современной цифровой среды, которая будет отвечать потребностям жителей, бизнеса и гостей региона», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

«Ввод в эксплуатацию первых базовых станций формата 5G — важный этап цифровой трансформации Республики Алтай — регион делает очередной уверенный шаг к современной телекоммуникационной инфраструктуре, которая станет опорой для развития экономики, госуслуг, образования и городской среды. Высокая пропускная способность, минимальные задержки сети 5G открывают новые возможности: от внедрения решений на базе интернета вещей и видеоаналитики до дистанционного образования и телемедицины. Развертывание сети закладывает технологическую базу для перспективных проектов — в том числе для систем «умного города» и цифровых сервисов, ориентированных на жителей и бизнес», — сказал министр цифрового развития Республики Алтай Сергей Алымов.