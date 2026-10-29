МТС запустила 5G в Красноярске

МТС объявила о запуске 5G в Красноярском крае. Новый стандарт связи развёрнут на действующих частотах LTE в диапазоне 2100 МГц в нескольких районах Красноярска.

В Красноярске компания запустила сеть 5G в Центральном, Советском и других районах города. В частности, в число локаций с новым покрытием вошли микрорайоны «Солнечный», «Покровский», «Зеленая Роща» и другие густонаселённые жилые массивы. Ранее МТС приступила к поэтапному запуску сетей 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц в местах наибольшей концентрации абонентов в крупных городах и областных центрах России на принципе технологической нейтральности.

«Запуск 5G стал результатом планомерной работы по развитию сетей сотовой связи МТС в Красноярском крае. Если в прошлом году наши связисты расширили покрытие в более 280 населенных пунктах региона с общим числом жителей более 400 тыс. человек, то фокусом этого года стала большая работа над улучшением качества связи в краевой столице. Сегодня запущенная нашими связистами в Красноярске сеть пятого поколения работает в нескольких городских локациях, и это только начало — покрытие будет расти, а вместе с ним будут развиваться качественные цифровые сервисы для бизнеса. 5G открывает новые технологические возможности предприятиям: надёжная и высокоскоростная инфраструктура для автоматизации процессов, внедрения промышленного интернета вещей и дополненной реальности», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.