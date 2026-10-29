MONT и «СерчИнформ» начали партнерство в области защиты данных и противодействия внутренним угрозам

ГК MONT и российский разработчик решений в области информационной безопасности «СерчИнформ» подписали соглашение о сотрудничестве. MONT расширит дистрибуцию продуктов «СерчИнформ» и предоставит партнерам доступ к технологиям для защиты данных и противодействия внутренним угрозам. Об этом CNews сообщили представители MONT.

«СерчИнформ» разрабатывает решения, которые обеспечивают безопасность на разных уровнях ИТ-инфраструктуры. В линейке компании – система «СерчИнформ КИБ» для защиты от утечек информации (DLP), которая контролирует каналы передачи данных и действия пользователей на рабочих станциях; «СерчИнформ Файловый аудитор», система аудита и защиты файловых ресурсов (DCAP), которая находит конфиденциальные документы в хранилищах и контролирует права доступа к ним; а также «СерчИнформ Мониторинг безопасности», система мониторинга и управления событиями ИБ (SIEM), которая собирает события из разных источников в ИТ-инфраструктуре и выявляет инциденты. Продукты применяют организации из разных отраслей – от финансового сектора до промышленности и машиностроения.

Решения «СерчИнформ» сертифицированы ФСТЭК России и включены в Единый реестр российского ПО Минцифры России. У компании также есть бессрочная лицензия ЦЛСЗ ФСБ России на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации и лицензии ФСТЭК России.

«Сочетание экспертизы «СерчИнформ» в разработке продуктов для защиты данных и возможностей MONT в области дистрибуции позволит нам эффективнее работать с партнерами, развивать новые проекты и отвечать на растущий интерес к отечественным разработкам», – сказал Андрей Головин, ведущий аналитик «СерчИнформ».

«Мы фиксируем устойчивый запрос рынка на российские технологии, которые позволяют организациям повышать уровень кибербезопасности в ответ на все усложняющийся киберландшафт. Уверены, что развитие совместных проектов MONT и «СерчИнформ» будет способствовать усилению конкуренции на рынке и появлению у заказчиков большего выбора технологий для защиты информации», – сказал Александр Галдобин, руководитель отдела по работе с вендорами ИБ в MONT.

У «СерчИнформ» также работает собственный учебный центр для специалистов с разными уровнем подготовки – от начинающих сотрудников до профессионалов в области кибербезопасности. Партнеры MONT получат доступ к продуктам, экспертизе и обучающим ресурсам вендора, а заказчики – возможность подбирать технологии защиты данных под особенности своей инфраструктуры и требования законодательства.