Modus и «Форус» заключили соглашение о партнерстве в области бизнес-аналитики

Modus, российский разработчик платформ для бизнес-аналитики и управления данными, и группа компаний «Форус», цифровой трансформатор бизнеса и партнер фирмы «1С», заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Modus.

«Форус» сопровождает более 10 тыс. клиентов, располагает 18 региональными представительствами и развивает направления автоматизации и сопровождения корпоративных информационных систем.

Modus реализовал более 180 проектов и развивает платформы Modus BI для бизнес-аналитики и визуализации данных и Modus ETL для сбора и подготовки данных.

Партнерство объединяет экспертизу «Форус» во внедрении и сопровождении корпоративных информационных систем с технологиями Modus для сбора, обработки и анализа данных.

Какие задачи смогут решать клиенты «Форус»

Компании смогут выстраивать аналитику на основе данных из учетных и других корпоративных систем в рамках единого проекта, без необходимости отдельно привлекать подрядчика для внедрения BI- и ETL-инструментов.

Объединять данные из разных источников. Использовать информацию из «1С» и других корпоративных систем для комплексного анализа деятельности компании.

Сокращать объем ручной подготовки данных. Автоматизировать сбор и обработку информации для формирования отчетности и последующего анализа.

Развивать управленческую аналитику. Создавать отчеты и дашборды для мониторинга ключевых показателей и поддержки управленческих решений.

Расширять возможности самостоятельной работы с данными. Low-code-инструменты Modus BI позволяют бизнес-пользователям собирать, подготавливать и визуализировать данные без постоянного участия ИТ-отдела.

Изучать новые сценарии применения ИИ в аналитике. Технологическое превью MCP-сервера Modus BI открывает возможности для экспериментов с подключением ИИ-агентов к аналитической платформе.

Решения Modus работают с данными из «1С», «1С:Управление холдингом», сервиса «1С:Фреш» и других корпоративных систем. Для построения аналитики можно использовать корпоративные хранилища данных, базы данных, Excel-файлы и Google Sheets. Такой подход позволяет учитывать существующую ИТ-инфраструктуру заказчика и выбирать подходящий способ работы с данными.

Продукты Modus имеют сертификат «1С:Совместимо» и поддерживают подключение к системам «1С» с помощью готовых коннекторов. Возможности интеграции и влияние на производительность учетных систем определяются архитектурой конкретного решения.

«Наши продукты изначально создавались как универсальные инструменты для работы с данными из любых корпоративных источников — реляционных СУБД, облачных сервисов, файлов и, конечно, систем «1С». «Форус» — это компания с многолетней экспертизой во внедрении «1С» и клиентской базой, которая уже прошла цифровизацию учетных процессов и готова к следующему шагу — внедрению аналитики данных. Уверен, что такое партнерство поможет клиентам «Форус» получать современную аналитику как естественное продолжение проекта по «1С», а не как отдельную задачу», — сказал Кирилл Кузнецов, генеральный директор Modus.

«Управленческая аналитика и анализ на основании данных становится неотъемлемой частью проектов автоматизации. Партнерство с Modus позволит нам расширить возможности за счет BI- и ETL-решений, помогая клиентам эффективнее использовать накопленные данные, повышать прозрачность бизнес-процессов и принимать более обоснованные управленческие решения», — отметил Евгений Тарасов, руководитель центра автоматизации и сопровождения «Форус».