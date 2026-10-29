«МегаФон» расширил покрытие 4G в Кежемском округе Красноярского края

Более 20 тыс. жителей Кежемского округа получили доступ к цифровым сервисам на скорости до 170 Мбит⁄с. Это стало возможным благодаря установке новых базовых станций в административном центре — Кодинске и его районах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оборудование было запущено в дачном массиве «Автомобилист» и в черте города. В зону уверенного приема теперь попали улицы 2-я, 4-я и 5-я Коммунальная. Установка нового оборудования позволила оптимизировать распределение нагрузки на сеть, увеличить ее пропускную способность и обеспечить непрерывный доступ к цифровым услугам для жителей.

В итоге улучшилось качество сигнала внутри помещений, а покрытие 4G распространилось на отдаленные кварталы. Расширение зоны покрытия сети на 30% позволило увеличить средние скорости на 25% по сравнению с началом года, а также обеспечило прирост сгенерированного трафика на 15%. Это подтверждает высокий спрос населения на высокоскоростной доступ к интернету в данном районе.

«Обновление инфраструктуры в Кежемском округе — важный шаг к тому, чтобы интернет был доступен всем жителям края. Мы стараемся сделать так, чтобы в отдаленных районах связь работала так же хорошо, как в крупных городах», — отметила директор Красноярского отделения «МегаФона» Олеся Ширяева.