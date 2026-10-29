Разделы

Безопасность Телеком
|

MCN Telecom добавил на телеком-платформу новый способ аутентификации пользователей

Оператор связи и разработчик программных решений MCN Telecom объявил о запуске услуги аутентификации пользователей Call Verify. Новый сервис позволяет компаниям подтверждать номера телефонов посетителей сайтов и приложений с помощью исходящего вызова без SMS и ввода одноразовых кодов, сокращая расходы на верификацию пользователей.

Услуга Call Verify предназначена для финтех-компаний, банков, маркетплейсов, сервисов такси и каршеринга, служб доставки, а также разработчиков CRM-систем и других цифровых платформ и приложений.

Принципиальным отличием данного сервиса от существующих способов аутентификации по звонку или SMS, является то, что верификация пользователя осуществляется через голосовой вызов на телефонный номер, без SMS и ручного ввода каких-либо кодов.

С услугой Call Verify упрощается процесс аутентификации пользователей цифровых сервисов и приложений. При этом сохраняется высокий уровень конфиденциальности данных. Услуга является более надежной и выгодной альтернативой популярным сервисам Flash Call и Password Call.

Пользователь вводит номер телефона на сайте или в приложении. Затем платформа MCN Telecom формирует уникальный номер для звонка с учётом заданного временного интервала сессии и передаёт его клиентскому сервису. Номер отображается пользователю, который совершает на него вызов. После поступления звонка платформа проверяет Caller ID и передаёт результат проверки в клиентский сервис. Если проверка пройдена успешно, пользователь получает доступ к сервису через сайт, личный кабинет, приложение и т.д.

В отличие от традиционной SMS-верификации и других методов подтверждения номера с помощью звонка, Call Verify не требует от пользователя получения и ручного ввода кода. Это упрощает процесс аутентификации и позволяет сократить количество действий, необходимых для входа в цифровой сервис.

Одно из ключевых преимуществ Call Verify — снижение стоимости подтверждения телефонных номеров. Стоимость услуги начинается от 0,05 руб. за один вызов API. Для сравнения, минимальная стоимость аутентификации по SMS составляет 0,45 руб. за вызов API, Flash Call — от 0,30 руб., Confirmation Call — от 0,50 руб.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

Таким образом, Call Verify может стать экономичной альтернативой существующим способам подтверждения номера телефона, особенно для сервисов с большим количеством регистраций и авторизаций.

Call Verify упрощает пользовательский сценарий: вместо ожидания SMS или голосового сообщения пользователю достаточно совершить звонок на указанный номер. Не требуется запоминать или вводить коды, что помогает сократить количество действий при регистрации и входе в приложение.

Для совершения вызова не требуется мобильный интернет: звонок осуществляется через сеть мобильной или стационарной связи.

Региональная трансформация: как ИТ-инновации меняют госуправление и бизнес на Северо-Западе
Региональная трансформация: как ИТ-инновации меняют госуправление и бизнес на Северо-Западе цифровизация

Call Verify может использоваться как самостоятельный способ подтверждения номера телефона или как дополнительный метод аутентификации наряду с другими решениями.

Информация об услуге Call Verify и других решениях для двухфакторной аутентификации (2FA) доступна на сайте MCN Telecom.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

ИИ Claude блокирует учетки российских пользователей. Как увернуться от бана?

PostgreSQL без компромиссов: как получить горизонтальное масштабирование, более 5000 соединений и полноценный HTAP

Смартфоны россиян будут массово блокировать. Под угрозой тысячи «серых» аппаратов. Кого это коснется?

Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews

Тотальный дефицит памяти продолжится не менее двух лет. Samsung из-за него получила рекордную прибыль

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще