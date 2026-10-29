Мессенджер Max запустил обновления для авторов каналов. Блогеры получили возможность выбирать профиль для ответов в комментариях, а также единое окно доступа к необходимому для работы инвентарю — мини-приложение «Инструменты канала». В ближайшее время пользователи смогут отправлять медиа в комментариях. Об этом CNews сообщил представитель Max.

Найти мини-приложение «Инструменты канала» можно в настройках канала. С помощью сервиса авторы смогут: подключить донаты, получить метку А+, управлять продвижением канала, проводить розыгрыши, организовывать трансляции, получить доступ к полезным материалам.

Ранее пользователи получили возможность регулировать размер текста в настройках, сохранять истории в архив и подключить автосохранение медиа в галерею, а авторы — попасть в подборку рекомендованных каналов в ленте.

Количество публичных и приватных каналов в Max превысило 16,5 млн, а их суммарная аудитория достигла 610 млн подписчиков.