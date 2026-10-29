Маркетплейс плагинов «Р7» теперь доступен физлицам

Разработчик офисного программного обеспечения «Р7» обновил свой официальный маркетплейс плагинов для расширения и кастомизации функционала редакторов «Р7-Офис», «Р7-Органайзера», «Сервера документов» и «Корпоративного сервера 24». На платформе появилась возможность регистрации для физических лиц. Теперь частные пользователи могут создавать личные аккаунты, свободно скачивать и загружать любые бесплатные плагины из каталога. Маркетплейс плагинов был запущен в октябре 2025 г., и сегодня в его каталоге доступно 46 плагинов — три платных и 43 бесплатных. Об этом CNews сообщили представители «Р7».

Регистрация пользователя проходит через единый модуль авторизации личного кабинета «Р7» по упрощенной схеме: достаточно указать имя, фамилию и адрес электронной почты. Для защиты аккаунтов физлиц на площадке можно подключить двухфакторную аутентификацию, которую система предлагает включить сразу при первом входе или в настройках профиля. Физлицам открыт весь сегмент бесплатных плагинов площадки: маркетплейс был запущен в октябре 2025 г., и сегодня в его каталоге доступно 46 плагинов из которых 43 бесплатных. Они помогают автоматизировать рутину, расширять базовый функционал «Р7-Офис» и интегрировать его со сторонними сервисами.

Личный кабинет физлица упрощен и адаптирован под некоммерческое использование. В нем нет разделов с банковскими реквизитами, данными об организации и финансовым балансом. При этом сам маркетплейс продолжает активно развивать коммерческое направление: покупка платных корпоративных плагинов и обновлений, а также подача заявок на технологическое партнерство по-прежнему осуществляются через аккаунты юридических лиц.

«Открывая маркетплейс для физических лиц, мы даем прямой доступ к плагинам людям, работающим с нашим софтом ежедневно. Практика показывает, что надстройки востребованы и действительно помогают расширить возможности нашего программного обеспечения, и теперь это доступно не только бизнесу, но и рядовым пользователям», — сказал Антон Кирилюк, заместитель технического директора «Р7».

Также «Р7» провела модернизацию технической части платформы. Оптимизация фронтенда позволила ускорить загрузку страниц портала, а серверная часть обновила версии задействованного в работе платформы.