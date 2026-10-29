Максим Ликсутов: В ОЭЗ «Технополис Москва» заработала цифровая навигация

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» стала первой промышленной территорией в столице с цифровой навигацией, интегрированной в общегородскую транспортную систему. Она заработала на площадках «Печатники», «Алабушево» и «Руднево». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«При поддержке города ОЭЗ “Технополис Москва” стала главной промышленной территорией столицы, где созданы современные сервисы для комфортной работы компаний и сотрудников. Один из них — цифровая навигация, которую создали совместно с командой Московского транспорта. Теперь работники могут легко ориентироваться на площадке, а сама система помогает оперативно сообщать им важную информацию», — сказал Максим Ликсутов.

На первом этапе проекта на трех площадках установили 39 цифровых указателей трех различных форматов. Среди них выделяется уникальный цифровой куб — оригинальная малая архитектурная форма, которая помогает грамотно распределять сразу четыре пересекающихся потока сотрудников в самых загруженных точках.

Система будет интуитивно понятна работникам и посетителям. Для удобства карты дополнены понятными пиктограммами. Каждый производственный кластер получил свой цвет. Корпуса и входы пронумерованы, а грузовые въезды и выездыпронумерованы.