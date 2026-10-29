Разделы

ПО Искусственный интеллект axenix
|

Лаборатория научных исследований «Т-Технологий» разработала методы для снижения затрат на дообучение языковых моделей

Лаборатория научных исследований «Т-Технологий» разработала два новых метода F-GRPO и ESSA, которые повышают эффективность дообучения языковых моделей с подкреплением. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

F-GRPO сохраняет разнообразие правильных решений и позволяет генерировать в четыре раза меньше ответов без потери качества. ESSA дообучает модель без ресурсоемких вычислений градиентов и работает почти в 8 раз быстрее стандартных подходов.

Ключевой этап обучения современных языковых моделей — выравнивание с помощью обучения с подкреплением: модель получает оценку своих ответов и учится чаще выдавать более удачные.

Исследования предлагают два разных способа улучшить этот этап.

В задачах, где корректность ответа можно проверить автоматически, например в математике или программировании, стандартно используют обучение с подкреплением с проверяемыми наградами (Reinforcement Learning with Verifiable Rewards). Однако при таком подходе модель повышает вероятность тех правильных способов решения, которые попали в текущую выборку ответов. Другие правильные стратегии, которые модель способна генерировать, но которые не попали в выборку, могут становиться менее вероятными и со временем встречаться еще реже.

Исследователи предложили F-GRPO (Focal weighting for Group-Relative Policy Optimization) — подход к дообучению языковых моделей, который слабее меняет параметры в процессе обучения на простых задачах, где модель уже часто дает правильные ответы. За счет этого обучение меньше усиливает наиболее распространенные решения и чаще сохраняет редкие, но правильные способы ответа. Подход не требует увеличивать число генерируемых ответов на запрос и не добавляет затраты на дополнительные генерации.

Вторая работа предлагает другой путь. Стандартные алгоритмы PPO и GRPO, в том числе с модификацией F-GRPO, обновляют веса модели с помощью градиентной оптимизации (метод обучения, который пересчитывает параметры модели на основе ошибки), но такой подход требует много вычислений и постоянной синхронизации градиентов между видеокартами.

Исследователи предложили ESSA (Evolutionary Strategies for Scalable Alignment) — метод дообучения языковых моделей без вычисления градиентов. На каждом шаге метод создает множество слегка различающихся версий модели, каждая из них решает задачи и получает оценку, а следующее поколение версий строится на основе лучших. Так работают эволюционные алгоритмы. Изменяется при этом лишь небольшой набор параметров LoRA-адаптеров. Метод работает со сжатыми (квантизованными) моделями, вплоть до размещения модели на 72 млрд параметров на одной видеокарте, и почти не требует обмена данными между видеокартами, поэтому ему нужно меньше вычислительных ресурсов.

Результаты экспериментов

F-GRPO проверяли с тремя методами обучения с подкреплением на четырех языковых моделях разного размера. На математических и логических бенчмарках, а также задачах, отличающихся от использованных при обучении, метод улучшил pass@256 — метрику вероятности, с которой модель найдет хотя бы один правильный ответ среди 256 сгенерированных. Например, для Qwen2.5-7B с алгоритмом GRPO pass@256 на математике выросла с 64,1 до 70,3% без дополнительных затрат на обучение.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

Отдельное сравнение показало, что F-GRPO позволяет сохранить высокое качество при меньшем числе генераций: на Qwen2.5-7B метод с 8 ответами показал качество выше, чем GRPO при 32 ответах на математических задачах и задачах из других областей (вне обучающей выборки).

ESSA сравнивали с четырьмя методами выравнивания на базе LoRA на четырех группах задач на моделях от 7 до 72 млрд параметров. ESSA показал более высокое или сопоставимое качество по сравнению со стандартным алгоритмом GRPO, примененным к LoRA-адаптерам, на бенчмарках IFEval (следование инструкциям), HelpSteer2 и HH-RLHF (адаптация ответов под предпочтения пользователя), GSM8K и MATH500 (математическое рассуждение). На математических задачах ESSA сравнялась с GRPO, обучающим всю модель целиком, хотя настраивает примерно в миллион раз меньше параметров.

В эксперименте по тому, как меняется скорость дообучения при увеличении числа графических процессоров, для сравнения использовали Qwen2.5-32B и измеряли время достижения точности 83,5% на математическом тесте. При запуске на 128 GPU ESSA достигала заданного качества для Qwen2.5-32B/PRM800K в 7,8 раза быстрее, чем GRPO. ESSA также превзошла методы Online DPO и PPO на бенчмарке GSM8K и показала сопоставимое с ними качество на IFEval.

Область применения

Методы будут полезны ML-командам, которые адаптируют большие языковые модели под прикладные математические задачи, генерацию кода или выполнение инструкций. F-GRPO помогает сохранять редкие правильные способы решения без увеличения числа генераций на запрос и может применяться поверх распространенных методов дообучения — GRPO, DAPO и CISPO.

Региональная трансформация: как ИТ-инновации меняют госуправление и бизнес на Северо-Западе
Региональная трансформация: как ИТ-инновации меняют госуправление и бизнес на Северо-Западе цифровизация

ESSA снижает требования к памяти, поскольку работает со сжатыми моделями, а за счет минимального обмена данными между видеокартами ее преимущество в скорости растет с размером кластера: от примерно двукратного на 16 видеокартах до 7,8-кратного на 128.

Борис Шапошников, руководитель направления адаптации поведения языковых моделей лаборатории фундаментальных научных исследований искусственного интеллекта: «Обучение с подкреплением стало одним из главных инструментов улучшения рассуждающих моделей, но у него есть ограничение — оно склонно закреплять то, что модель уже умеет, тем самым сужая разнообразие корректных потенциальных ответов. Метод F-GRPO призван ослаблять обучение на задачах, которые модель уже уверенно решает, и не давать редким, но правильным вытесняться. Наш метод очень легко встраивается в существующие пайплайны и не требует дополнительных вычислений. В ходе второго исследования мы пришли к выводу, что для выравнивания модели не обязательно вычислять градиенты. Мы применили эволюционные алгоритмы к большим языковым моделям и верим, что такие методы могут стать реальной альтернативой классическим. Видеокарты в них почти не обмениваются данными, поэтому обучение хорошо масштабируется на большие кластеры».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников

ИИ Claude блокирует учетки российских пользователей. Как увернуться от бана?

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

Самый главный сайт для программистов при смерти после 19 лет процветания. Его убили нейросети

Андрей Лаптев, «Индид»: Инциденты с учетными данными затронули 90% российских компаний

На маркетплейсе выставлен на продажу за $60 млн суперкомпьютер для ИИ на 300 стоек с бесплатной доставкой

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще