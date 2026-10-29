«Контур»: в ЮФО к обмену электронными перевозочными документами приступили 28% участников рынка

В Южном федеральном округе к обмену электронными перевозочными документами (ЭПД) приступили 28% потенциальных участников рынка. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

По оценке «Контура», потенциальный рынок ЭПД в ЮФО составляет около 164 тыс. организаций. Активнее всего к электронному обмену подключаются экспедиторы – документы начали оформлять 42% участников этого сегмента. Среди перевозчиков показатель составляет 35%, грузоотправителей – 23%. В целом по России с ЭПД работают 29% потенциальных участников рынка или около 594 тыс. организаций.

Разница между показателями отражает одну из главных сложностей перехода на ЭПД: участники одной перевозки могут находиться на разных этапах цифровизации. Даже если транспортная компания уже использует электронные документы, ее заказчик или грузополучатель могут быть не готовы к обмену. Это приводит к задержкам при подписании документов, ошибкам и дополнительной ручной работе. Особенно остро проблема стоит перед промышленными предприятиями, которым необходимо согласовывать документы между собственными подразделениями, перевозчиками и получателями продукции.

Галина Шевченко, директор южного макрорегионального центра «СКБ Контур»: «Чтобы ускорить переход на ЭПД, недостаточно одних требований законодательства. Бизнес должен видеть практическую пользу: меньше ручной работы, возможность контролировать движение документов и быстрее завершать их оформление. Важную роль здесь могут сыграть крупные заказчики. Они уже обладают опытом внедрения ЭПД и могут помочь своим перевозчикам и другим партнерам подключиться к обмену, разобраться с новыми инструментами и провести первые перевозки. Когда электронные документы становятся частью привычных процессов, у компаний появляется стимул развивать цифровизацию дальше».

По словам Шевченко, предприятиям необходимо прежде всего распределить ответственность за создание, проверку и подписание документов, выяснить готовность контрагентов и отработать электронный обмен на реальных перевозках. После этого можно постепенно автоматизировать оформление документов и интегрировать ЭПД с учетными системами предприятия.