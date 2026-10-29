Инжиниринговая компания «Сатомс» в 2 раза ускорила управленческую отчетность благодаря решению «Первого Бита»

Компания «Первый Бит» сообщила о завершении проекта автоматизации финансового планирования в инжиниринговой компании «Сатомс». Решение на базе «1С:ERP» позволило компании на 20% сократить затраты на материальные ресурсы и вдвое ускорить получение управленческой отчетности.

До начала проекта в «Сатомс» отсутствовала единая система управленческой отчетности. Компания не формировала ключевые плановые формы – управленческий баланс, бюджет доходов и расходов (БДР) и бюджет движения денежных средств (БДДС) – даже в электронных таблицах. Не была выстроена консолидация данных по группе компаний, отсутствовали регламенты бюджетного процесса.

Для решения этих задач специалисты воронежского офиса «Первого Бита» разработали бюджетную модель и подготовили структуру нормативно-справочной информации. Заказчик предоставил данные об организационной структуре, действующих бизнес-процессах и требованиях к аналитике. На их основе команда проекта сформировала финансовую структуру предприятия, определила состав и взаимосвязи бюджетов, а также правила распределения затрат.

При разработке модели была учтена специфика реализации сложных проектов для атомной энергетики. В системе настроили аналитику по номерам процедур и видам деятельности, плановым калькуляциям и накладным расходам. Это обеспечило необходимую детализацию данных и гибкость финансового планирования.

«Сложность заключалась не столько в настройке ERP, сколько в создании методологии с нуля. При ее разработке архитектор и аналитик учитывали лучшие практики бюджетирования в похожих компаниях. Модель изначально делали объектно-ориентированной, учитывая возможности целевой системы – это касалось структуры видов бюджета, состава аналитик, форм отчетов и способов распределения затрат», – отметил руководитель проектов автоматизации финансового учета компании «Первый Бит» в Воронеже Константин Левитиан.

Решение реализовали на базе «1С:ERP Управление предприятием», которая уже использовалась в «Сатомс» для оперативного и регламентированного учета. Это позволило сократить объем интеграционных работ и упростить переход сотрудников на новые процессы.

Система охватила бюджетирование, казначейство, контроль лимитов и распределение затрат по проектам. В «1С:ERP» настроили бюджеты продаж, производства и накладных расходов, а также сводные БДР и БДДС в проектной детализации.

Автоматизация распределения накладных затрат между проектами и видами деятельности сократила объем ручных операций и снизила риск ошибок. Руководители получили возможность оперативно анализировать доходы и расходы по каждому проекту.

Заказчик начал использовать новую модель еще до завершения проекта. В ходе внедрения команда «Сатомс» сформировала бюджет на второе полугодие 2024 г. и приступила к сбору фактических данных. Это позволило проверить работу модели на реальных показателях до финального запуска системы.

«Специалисты «Первого Бита» предложили финансовую и бюджетную структуру, опираясь на свой профессиональный опыт, а затем реализовали ее в уже имеющейся у нас ERP. Теперь у нас есть бюджеты продаж, производства и накладных расходов, позволяющие эффективнее контролировать расходы в разрезе отдельных проектов», – сказал директор по информационным технологиям компании «Сатомс» Даниил Набережных.

По итогам проекта «Сатомс» получила автоматизированную в «1С:ERP» модель финансового учета. Система обеспечивает сбор фактических данных по бюджетам, контроль лимитов и распределение накладных затрат по проектам. Это повысило прозрачность финансового управления в процессах разработки, производства и монтажа оборудования для АЭС.