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Интерес ИТ-отрасли к виртуализации набирает обороты: «Школа виртуализации» Merlion собрала в полтора раза больше слушателей, чем год назад

Российский рынок виртуализации быстро растет, при этом на нем стремительно увеличивается доля российских продуктов – с близкой к нулю в 2021 г. до почти 90% в 2025 г. Неудивительно, что в 2026 г. на «Школу виртуализации» зарегистрировалось на 55% больше участников, чем в 2025 г., а каждый вебинар собрал более 100 слушателей. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Все спикеры, ведущие вебинары, отметили высокий уровень вовлеченности участников, в прямом эфире разворачивались дискуссии, прозвучало более 200 вопросов. Всё это подтверждает растущий спрос на отраслевую экспертизу и то, что заказчики и партнеры все активнее инвестируют в компетенции по технологиям виртуализации.

Региональная трансформация: как ИТ-инновации меняют госуправление и бизнес на Северо-Западе
Региональная трансформация: как ИТ-инновации меняют госуправление и бизнес на Северо-Западе цифровизация

В рамках осенней сессии Школы прошло 11 вебинаров от 10 ключевых российских вендоров. Свои программные продукты детально разобрали: Orion soft (zVirt), РЕД СОФТ (РЕД ВИРТ), ISP System (Группа Астра, VMmanager), «Лаборатория Виртуализации» (Inscale), «Пангео Горизонт» («Горизонт ВС»), НИИ «Масштаб» (VeiL), «Росплатформа» («Р Виртуализация»), «Базальт СПО» («Альт Виртуализация»), «Даком М» (SpaceVM) и «Базис» (Basis Dynamix). Все эти компании занимают высокие места в отраслевых рейтингах, проводимых ведущими российскими изданиями.

Весной 2027 г. планируется новая серия онлайн-курсов – по решениям VDI.

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