Innostage и «Школа 21» объединяют усилия для формирования кадрового резерва ИТ-отрасли

Компания Innostage и АНО «Школа 21» подписали соглашение о взаимодействии. Об этом CNews сообщил представитель Innostage. Стороны намерены развивать сотрудничество в сфере образования в целях подготовки квалифицированных ИТ-кадров. Их совместная деятельность позволит объединить теоретические знания с реальным проектным опытом и выпускать на рынок труда специалистов с востребованными компетенциями.

Российская ИТ-компания Innostage специализируется на информационной безопасности, системной интеграции и разработке бизнес-решений для ключевых секторов экономики и госсектора. Она создает собственные продукты в сфере ИБ, является признанным экспертом в области киберустойчивости. Подготовка кадров для ИТ-отрасли – стратегическое направление деятельности компании: так, в 2023 г. была запущена Академия кибербезопасности Innostage, которая реализует проекты в партнерстве не только с вузами, но и со школами.

«Школа 21» – школа цифровых технологий «Сбера», которая дает возможность любым кандидатам от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованные цифровые профессии. На данный момент школа объединяет более 30 кампусов в разных городах России, в том числе три площадки на базе вузов (Сеченовского университета, РУДН) и научного центра (НМИЦ имени В. А. Алмазова). В основе обучения лежат практико-ориентированный подход, платформа с игровой механикой, программирование, командная работа и обмен знаниями. Задания для участников разрабатывают эксперты, а стажировки проходят в ведущих ИТ-компаниях страны.

В рамках соглашения о взаимодействии Innostage и «Школа 21» планируют целый ряд совместных действий: проведение карьерных и образовательных мероприятий (митапов, лекций, мастер-классов, хакатонов, демодней, карьерных дней, экскурсий, конференций и т. д.), формирование практических кейсов и оценку результатов, организацию стажировок, содействие трудоустройству, методическую работу, продвижение цифровых профессий и просветительскую деятельность.

«Сегодня рынку очень нужны свежие ресурсы: профессионалы, способные не только грамотно применять отточенные навыки, но и находить нестандартные подходы к решению задач. Мы видим, что «Школа 21» придерживается именно такой концепции при подготовке кадров. Наши эксперты всегда рады делиться знаниями и становиться наставниками для будущих специалистов. У Innostage есть серьезные методологические наработки, большой опыт образовательной деятельности и работы со стажерами. Партнерство со «Школой 21» расширяет наши возможности как визионера в области ИБ-образования», – отметил Денис Толпейкин, директор по развитию бизнеса со стратегическими партнерами Innostage.

«Специалисты по кибербезопасности стабильно занимают место среди наиболее востребованных профессий на рынке цифровых технологий. Пожалуй, именно для ИБ-специалистов особенно важно быть в курсе актуальных тенденций и постоянно совершенствоваться – ведь им необходимо противостоять киберугрозам, которые буквально с каждым днем становятся все более мощными и изощренными, особенно под воздействием технологий ИИ. Мы уверены, что партнерство «Школы 21» с Innostage принесет участникам нашего проекта большую пользу, они смогут посмотреть на профессию изнутри, понять, с какими задачами им предстоит столкнуться в будущем, чего от них ожидают работодатели», – сказала Ленара Галимова, и.о. руководителя «Школы 21» в Казани.