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«Группа Астра» и Минцифры Республики Татарстан заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве

«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного ПО, и Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнерство направлено на реализацию государственной политики в сфере технологического суверенитета, импортозамещения и развитие современных информационных технологий в регионе. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В рамках подписанного соглашения стороны планируют совместную работу по переходу органов государственной власти и местного самоуправления региона на отечественное программное обеспечение в соответствии с национальным проектом «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Основным вектором сотрудничества станет проведение комплексного аудита существующей ИТ-инфраструктуры ведомств Татарстана с последующей разработкой планов миграции серверов, рабочих станций, СУБД, систем виртуализации и резервного копирования. На замену иностранным продуктам в информационные системы региона будут внедряться инфраструктурные решения «Группы Астра» включая операционную систему Astra Linux в серверной редакции и службу каталога ALD Pro. Кроме того, соглашение предусматривает определение пилотных площадок для тестирования российских разработок в реальных сценариях госуправления, а также планомерное обучение и повышение квалификации специалистов региональных ИТ-служб.

Подписание стратегического документа стало логичным продолжением многолетнего сотрудничества между вендором и республикой. Ранее Татарстан уже осуществил самый масштабный в России региональный проект миграции, в ходе которого на операционную систему Astra Linux было переведено более 150 тыс. рабочих мест чиновников и сотрудников бюджетных учреждений в 82 министерствах, ведомствах и муниципальных органах власти. Новое соглашение призвано закрепить этот успех, распространить накопленный опыт на весь инфраструктурный контур региона и обеспечить цифровую безопасность государственных систем.

Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews
Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews

Альберт Яковлев, первый заместитель министра цифрового развития Республики Татарстан: «В Татарстане уже проделана колоссальная работа по импортозамещению — рабочие места в министерствах, ведомствах и бюджетных учреждениях успешно переведены на операционную систему Astra Linux. Новое стратегическое соглашение — это логичный шаг по расширению нашего долгосрочного сотрудничества. Теперь в фокусе нашего внимания — комплексный подход: аудит всей остальной ИТ-инфраструктуры, выработка планов миграции на отечественные платформы энтерпрайз-уровня и планомерное развитие компетенций специалистов наших ИТ-служб».

Алексей Фоменко, директор по серверным решениям «Группы Астра»: «Республика Татарстан продемонстрировала всей стране пример масштабного перехода на российские операционные системы. Подписание нового соглашения открывает следующий важный этап нашего взаимодействия. Имея за плечами уникальный опыт миграции ведомств региона, мы отлично понимаем специфику и масштаб задач заказчика. "Группа Астра" готова предоставить коллегам свою глубокую экспертизу и расширить экосистему используемых решений, предлагая долгосрочный платформенный подход на базе Astra Linux. Наша общая цель — обеспечить полную технологическую независимость и цифровую безопасность ИТ-контура региона».

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