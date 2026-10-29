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«Геоскан» будет реализовывать инициативы по БАС в Республике Конго

ГК «Геоскан» заключила с Papagallo Congo Ltd. из Республики Конго соглашение о сотрудничестве в сфере геологоразведки и внедрения современных беспилотных авиационных систем (БАС). Документ предусматривает проведение на территории республики комплексных геофизических исследований с использованием БАС, а также развитие профессиональных компетенций специалистов золотодобывающей отрасли через обучение и обмен опытом. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан».

Приоритетное направление сотрудничества — внедрение современных беспилотных технологий для повышения эффективности геологоразведки и оптимизации добычи полезных ископаемых. БАС «Геоскана» будут использоваться для создания геологических и геофизических моделей, выявления перспективных зон минерализации, подготовки рекомендаций для проведения буровых работ.

Также стороны будут совместно обучать конголезских специалистов геофизическим методам в области разведки месторождений с БАС, обработке данных и использованию программно-аппаратных решений «Геоскана».

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«PCL — конголезская компания, специализирующаяся на цифровизации, медиа и информационных технологиях. Стратегическая цель компании — помочь Республике Конго получить доступ к передовым технологическим решениям для горнодобывающей отрасли, чтобы страна могла более эффективно изучать, осваивать и управлять своими минеральными ресурсами. В соответствии со стратегией цифровизации горнодобывающего сектора мы рассматриваем внедрение технологий БАС и сбор данных с их помощью как логичные шаги в реализации нашей стратегии цифровизации и автоматизации процессов — в частности, в сфере геологоразведочных работ. Использование БАС позволит нам не только сократить время проведения геологоразведочных работ и минимизировать риски для персонала, но и ускорить интеграцию собранных данных в цифровые системы, что обеспечит более быстрое и эффективное принятие решений», — сказал директор департамента данных Papagallo Congo Ltd. Шансель Мвуту.

«За годы работы «Геоскан» накопил значительный международный опыт в области геофизических исследований с БАС. Мы помогли десяткам государственным и частным компаниям повысить эффективность геологоразведки, выявить перспективные участки для разработки месторождений и внедрить передовые технологии в эти процессы. Не менее важным направлением работы также остается развитие компетенций профессионалов из разных стран. Такой подход позволяет нашим партнерам создавать базу для стратегического планирования освоения ресурсов», — сказал генеральный директор ООО «Геоскан Москва» Павел Степанов.

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