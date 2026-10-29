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Ежемесячная аудитория «Яндекс Браузера» впервые превысила 100 млн активных устройств

В сентябре ежемесячная аудитория «Яндекс Браузера» составила 104 млн активных устройств. По сравнению с началом III квартала показатель увеличился на 9 млн устройств. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Одновременно растет число пользователей встроенных ИИ-инструментов «Браузера». По итогам квартала аудитория «Алисы AI» и других ИИ-функций выросла почти на 40% — до 46 млн человек.

Динамика аудитории показывает, что ИИ становится все более привычным инструментом работы в «Браузере». Пользователи активнее используют ИИ-функции непосредственно в интернет-среде, интегрируя их в повседневные цифровые сценарии.

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