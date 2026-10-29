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Благодаря OCS производитель аккумуляторных батарей «Эдванст Энерджи» усилит позиции на российском рынке

Российский ИТ-дистрибьютор OCS и компания «Эдванст Энерджи», производитель систем накопления и хранения электроэнергии, объявили о партнерстве. Сотрудничество откроет вендору доступ к партнерской сети OCS по онлайн- и офлайн-каналам. Также оборудование «Эдванст Энерджи» станет доступно дилерам и интеграторам как часть комплексных решений дистрибьютора. Об этом CNews сообщили представители OCS.

В портфель OCS вошли литий-ионные батарейные модули и шкафы, а также системы накопления энергии (СНЭ) на базе литий-ионных ячеек. Вендор наладил полный цикл выпуска продукции на территории России: от подготовки активных масс до сборки батарей с использованием собственной системы BMS (Battery Management System) и тестирования готовых изделий. Оборудование локализовано более чем на 85% и включено в реестр Минпромторга России. Решения «Эдванст Энерджи» обеспечивают электропитание ЦОДов, промышленных предприятий и объектов критической инфраструктуры. Кроме того, оборудование бренда востребовано в сегментах энергосбережения складской, логистической и клининговой техники.

Благодаря сотрудничеству с OCS вендор нарастит продажи оборудования в B2B-сегменте: системы накопления и хранения электроэнергии бренда будут поставляться партнерам дистрибьютора как отдельно, так и в составе мультивендорных решений. Помимо этого, партнерство усилит позиции вендора в российских регионах: решения «Эдванст Энерджи» станут доступны более 7 тыс. дилеров и интеграторов OCS по всей стране.

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«Сотрудничество с «Эдванст Энерджи» позволит расширить продуктовый портфель OCS: дилеры и интеграторы смогут включать в свои проекты надежные отечественные аккумуляторные системы, в том числе в виде готовых мультивендорных инженерных решений. Вендор, в свою очередь, повысит узнаваемость бренда посредством партнерской сети — наши партнеры представлены в различных B2B-сегментах», — отметил Алексей Губин, руководитель по развитию бизнеса комплексных продаж OCS.

«Сотрудничество с OCS позволяет повысить возможности «Эдванст Энерджи» для участия в проектах по обеспечению бесперебойным питанием с надежными литиевыми батарейными шкафами собственного производства на всей территории РФ за счет развитой логистической инфраструктуры и разветвленной коммерческой сети OCS», — сказал Александр Буканов, директор по развитию бизнеса «Эдванст Энерджи».

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