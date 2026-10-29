«Битрикс24» выпустил «Бизнес-процессы 2.0» — с ИИ-агентами и связью с внешними системами

«Битрикс24» представил «Бизнес-процессы 2.0», новую версию своего инструмента для автоматизации. Бизнес-процессы автоматизируют повторяющуюся работу компании: согласование документов, оформление закупок, передачу задач между отделами. Такой процесс выглядит как схема из последовательных шагов, и система выполняет их сама, без ручного контроля на каждом этапе. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

В новой версии кроме современного визуального редактора появились ИИ-агенты, которые выполняют задачи по поручению пользователя. Они помогают составить процесс по обычному текстовому описанию, проверяют документы во время работы процесса и находят ошибки в его логике. Кроме того, процессы теперь могут получать данные из внешних систем, со склада и с производства.

Процесс по описанию задачи

Раньше для настройки процесса нужно было вручную собирать схему из блоков. Теперь пользователь может описать задачу обычным текстом в «Битрикс24 Коворк/Код». ИИ-агент задает уточняющие вопросы и сам собирает схему. Готовый процесс можно открыть уже в редакторе, проверить настройки и попросить агента что-то изменить. Агент также объясняет, как устроены уже работающие процессы, и дает советы по их улучшению. Кроме Коворк/Код от Битрикс24, можно подключить также и сторонних ИИ-агентов.

Один процесс теперь может работать сразу с несколькими типами данных в «Битрикс24», например со сделками, задачами и контактами. Благодаря этому в одном сценарии можно связать работу отделов продаж, закупок и производства. Процесс запускается автоматически, например по звонку клиента, после заполнения формы на сайте, по действию сотрудника или по расписанию.

ИИ внутри процесса: согласование расходов

Обычно маршрут согласования расходов зависит только от суммы: небольшие траты утверждает руководитель подразделения, крупные — финансовый директор. В «Бизнес-процессах 2.0» к этому правилу добавляется проверка самого документа. Если ИИ-агент обнаружит в нем риски, документ будет направлен финансовому директору независимо от суммы. При необходимости агент соберет сведения о поставщике в интернете и подготовит для руководителя краткую справку.

Агенту можно дать доступ к регламентам и базе знаний компании, чтобы он проверял документы по внутренним правилам. Также его можно подключить к другим программам через MCP, открытый стандарт для связи ИИ-агентов с внешними сервисами. Так агент сможет выполнять нужные действия в «Битрикс24» и в других системах компании.

Связь с оборудованием и внешними системами

Бизнес-процессы можно связать с приложениями, созданными с помощью вайбкодинга. Такие приложения получают данные от оборудования, датчиков и производственных систем и передают их в Битрикс24. Например, если запас материалов на складе снизился, автоматически запускается закупка. А данные о готовности заказа помогают менеджеру точнее называть клиенту сроки.

Новый редактор

Редактор, в котором собираются схемы процессов, переработан для работы с крупными сценариями. В нем появились неограниченное рабочее поле, поиск, комментарии и история версий. Общие хранилища позволяют накапливать данные и использовать их в разных процессах.

Тестирование и переход на новую версию

Перед запуском процесс можно проверить в отладчике, специальном режиме, где события имитируются. Например, можно посмотреть, как процесс отреагирует на поступление платежа, без реального перевода денег. ИИ анализирует результаты такой проверки и ищет ошибки в логике. Новую версию процесса можно сначала запустить в одном подразделении, а затем распространить на всю компанию. Процессы, которые уже запущены, при этом продолжают работать по прежним настройкам.

Старая версия бизнес-процессов продолжит работать параллельно с новой, поэтому срочно переделывать существующие процессы не нужно. Позже компания планирует выпустить конвертер для переноса процессов в новую версию.

Возможности становятся доступны постепенно на тарифах «Профессиональный» и «Энтерпрайз». Стоимость этих тарифов не меняется.