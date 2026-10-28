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«Яндекс» восстановил доступ к 96% данных на «Диске»

Инженеры «Яндекс 360» восстановили доступ в общей сложности к 96% данных, хранящихся на «Яндекс Диске», — документам, фотографиям, аудио- и видеозаписям и так далее. Их снова можно просматривать, скачивать и делиться ими с другими. Восстановление еще не завершено — команда продолжает работать над тем, чтобы вернуть доступ к оставшимся файлам. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

96% — это общая доля данных, для которых подтверждена доступность. Фактический процент у некоторых пользователей может быть меньше, потому что «Яндекс Диск» находится в процессе переноса мощностей. В ближайшие дни доля доступных файлов будет увеличиваться. При этом часть пользователей Диска уже получила доступ ко всем своим файлам.

Сейчас работают все базовые функции «Диска», в том числе загрузка, скачивание и синхронизация. В браузерной версии пока нельзя скачивать папки и альбомы, а также несколько файлов сразу — для этого стоит воспользоваться клиентом «Диска» для компьютеров либо сделать это через API. В будущем все возможности сервиса вернутся в полном объеме.

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Часть файлов на «Диске» оказалась недоступна после атак на дата-центры «Яндекса», в результате которых пострадала инфраструктура компании. Чтобы обеспечить устойчивую работу сервисов, «Яндекс» распределяет ресурсы между сторонними независимыми площадками.

«Яндекс Диск» входит в виртуальный офис «Яндекс 360». Другие сервисы «Яндекс 360» также работают — пользователям уже доступны основные функции. Команда постепенно возвращает и остальные возможности.

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