VVP Group расширяет портфель решений благодаря партнерству с «Нейтроникс»

VVP Group объявляет о начале сотрудничества с «Нейтроникс» — дистрибьютором технологических решений для корпоративных коммуникаций. Партнерство позволит расширить предложение VVP Group в области видеоконференцсвязи, оснащения переговорных пространств и интеллектуальной автоматизации рабочих процессов. В числе ключевых направлений сотрудничества — решения ICUinTouch и Meetron. Об этом CNews сообщили представители VVP Group.

Объединив проектную экспертизу VVP Group с технологическим портфелем «Нейтроникс», компании намерены предлагать заказчикам решения, адаптированные к задачам бизнеса: от оснащения переговорных комнат и конференц-залов до автоматизации обработки информации и повышения эффективности совместной работы.

Одно из приоритетных направлений партнерства — ICUinTouch, линейка оборудования для организации видеоконференцсвязи и оснащения переговорных пространств. Решения позволяют создавать технологическую среду для деловых встреч, презентаций и гибридных совещаний с учетом особенностей помещений и сценариев использования.

В зависимости от задач заказчика конфигурация может включать групповые терминалы, камеры, микрофоны и панели управления. Это позволяет подобрать оборудование для переговорных комнат и конференц-залов различного масштаба и интегрировать его в существующую ИТ-инфраструктуру.

VVP Group будет использовать экспертизу в реализации проектных решений, чтобы помочь заказчикам определить оптимальную конфигурацию оборудования с учетом требований к функциональности, удобству эксплуатации и совместимости с корпоративными системами.

Второе ключевое направление сотрудничества — Meetron, система на базе искусственного интеллекта для записи, расшифровки и анализа встреч. Решение помогает автоматизировать работу с содержанием совещаний и превращать обсуждения в структурированные результаты, с которыми можно продолжить работу после завершения встречи.

Meetron поддерживает запись онлайн-, офлайн- и гибридных встреч, автоматическое распознавание речи с разделением реплик участников, подготовку стенограмм и формирование итогов совещаний. Система также помогает выделять поручения и фиксировать договоренности, сокращая объем ручной работы при оформлении результатов встреч.

Для организаций, предъявляющих повышенные требования к информационной безопасности, важна возможность локального развертывания Meetron внутри собственной ИТ-инфраструктуры. Такой подход позволяет учитывать корпоративные политики хранения и обработки данных, а также требования к управлению доступом.

Внедрение подобных инструментов помогает сократить время на подготовку протоколов, снизить риск потери значимых договоренностей и упростить контроль исполнения задач. В результате Meetron становится инструментом не только фиксации информации, но и поддержки повседневных бизнес-процессов.

Андрей Пасошников, директор «Нейтроникс»: «При выборе технологических решений заказчикам важны не только функциональные возможности продуктов, но и понимание того, как они будут работать в реальной инфраструктуре и решать конкретные бизнес-задачи. Партнерство с VVP Group позволит объединить наши продуктовые компетенции с проектной экспертизой компании и расширить возможности внедрения решений для корпоративных коммуникаций. Особый потенциал мы видим в ICUinTouch и Meetron — технологиях, которые помогают совершенствовать как саму организацию встреч, так и работу с их результатами».

Александр Платонов, директор мультимедиа VVP Group: «Сотрудничество с «Нейтроникс» расширяет наши возможности при формировании решений для корпоративных заказчиков. Мы рассматриваем решения партнера как перспективные инструменты для проектов, в которых важны удобство коммуникаций, эффективность совместной работы и интеграция технологий в существующую ИТ-инфраструктуру».