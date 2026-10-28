Волгоградские предприятия на четверть увеличили спрос на цифровой экологический мониторинг

МТС сообщает о том, что спрос на комплексные решения для цифрового экологического мониторинга среди предприятий Волгоградской области с начала года вырос на 25%. Такие технологии позволяют компаниям контролировать выбросы и сбросы, отслеживать состояние атмосферного воздуха и водных объектов, а также оперативно выявлять превышения нормативных показателей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольший потенциал для внедрения таких решений у предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности, металлургии, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Для производственных площадок с интенсивными технологическими процессами особенно важны непрерывный сбор экологических данных и возможность быстро определить причины отклонений. Коммунальным предприятиям цифровые системы помогают следить за состоянием водных объектов и уровнем воды, а строительным компаниям контролировать пыль и шум на площадках.

Для решения этих задач компании используют комплекс «МТС Экология», который объединяет программную платформу, измерительное оборудование, каналы связи и техническое обслуживание. Система собирает данные с приборов разных производителей в едином интерфейсе, отображает концентрации загрязняющих веществ, предупреждает о превышении допустимых значений и с помощью технологий искусственного интеллекта прогнозирует распространение выбросов. Решение также позволяет анализировать данные автоматических систем контроля выбросов и сбросов. В зависимости от потребностей предприятия комплекс можно дополнить метеостанциями, датчиками уровня воды, оборудованием для контроля пыли и шума и другими измерительными устройствами.

«Для промышленного региона экологический мониторинг – это не только сбор показателей, но и возможность оперативно оценивать ситуацию и принимать решения на основе данных. Когда информация с разных приборов объединена в одной системе, специалистам проще отслеживать изменения, выявлять отклонения и анализировать возможные источники загрязнения. Мы предлагаем предприятиям комплексный подход: от подбора и установки оборудования до передачи данных, их визуализации и технического сопровождения. Это позволяет выстраивать мониторинг с учетом специфики конкретного производства», - сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

МТС много лет участвует в проектах цифрового экологического мониторинга в Волгоградской области. Ранее компания развернула программно-аппаратный комплекс для Федерального научного центра агроэкологии РАН, который помогает ученым анализировать состояние природных экосистем и отслеживать процессы опустынивания. Система обрабатывает и хранит данные спутникового мониторинга территорий из 13 регионов России, в том числе Волгоградской области, позволяя исследователям оценивать изменения природных сообществ, прогнозировать развитие экологических процессов и разрабатывать меры по восстановлению деградированных земель. Для обработки больших массивов информации используются серверное оборудование и технологии искусственного интеллекта.

Ранее МТС представила свои решения для мониторинга воздуха и водных объектов на рабочей встрече с представителями промышленных предприятий Волгоградской области, посвященной вопросам экологического контроля и перехода к экономике замкнутого цикла.