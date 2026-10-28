В «ПланФиксе» появился ИИ-чат для анализа данных, документов и управления задачами

В «ПланФиксе» появился ИИ-чат, который позволяет работать с задачами и данными CRM с помощью текстовых запросов. Инструмент помогает находить информацию, анализировать документы, создавать задачи и контакты, готовить сводки и рассчитывать рабочие показатели. Об этом CNews сообщили представители «ПланФикса».

ИИ-чат встроен непосредственно в интерфейс системы. Пользователям не нужно изучать специальные команды — достаточно сформулировать вопрос или описать нужное действие.

Доступны четыре ИИ-модели: «Быстрая», «Стандарт», «Вдумчивая» и «Максимум». Они различаются возможностями, сложностью обрабатываемых запросов и расходом ИИ-кредитов.

Поиск информации и анализ документов

ИИ-чат помогает находить сведения в задачах, комментариях и прикрепленных файлах. Например, можно запросить условия сотрудничества с клиентом, уточнить договоренности или проверить реквизиты в документе.

Инструмент также работает с таблицами Excel: находит нужные позиции в прайс-листах, сравнивает значения и отбирает записи по заданным условиям. Это полезно при анализе коммерческих предложений, смет и тендерной документации.

Сводки по задачам и создание новых объектов

ИИ-чат анализирует обсуждения и формирует краткие выжимки: выделяет основные договоренности, принятые решения и нерешенные вопросы. Это помогает руководителям быстрее оценивать состояние проектов, а сотрудникам — погружаться в историю задач при передаче дел.

С помощью текстового запроса можно создавать и редактировать задачи и контакты. Например, достаточно попросить создать задачу на подготовку договора, назначить ответственного и установить срок. ИИ-чат заполнит необходимые поля, при необходимости уточнит детали и предложит подтвердить действие.

Анализ показателей и помощь пользователям

ИИ-чат позволяет получать точные показатели из данных «ПланФикса» без ручной выгрузки данных, настройки отчетов или создания дашбордов. Например, можно узнать общую сумму сделок за неделю, количество завершенных задач или сравнить результаты сотрудников.

Инструмент также помогает осваивать систему. Пользователи могут задавать вопросы о функциях и настройках «ПланФикса» и получать ответы на основе справочной информации.

При этом ИИ-чат строго учитывает права доступа: сотрудники получают сведения только из доступных им задач и других объектов.

Другие ИИ-инструменты «ПланФикса»

Помимо ИИ-чата, в «ПланФиксе» уже работают и другие инструменты на базе искусственного интеллекта

ИИ-конфигуратор помогает настраивать систему по текстовому запросу. Можно подробно описать бизнес-процессы и требования или ограничиться короткой фразой вроде «Продажи» или «Подбор персонала». Инструмент сам предложит подходящую структуру рабочего пространства и нужные настройки.

ИИ-анализ звонков распознает телефонные разговоры, выделяет ключевые темы, фиксирует результаты и помогает оценивать качество общения с клиентами без прослушивания каждой записи.

ИИ-агенты автоматизируют рутинные операции. Датамайнер извлекает информацию из сообщений и заполняет поля задач, Суммаризатор готовит краткие итоги обсуждений, а Интервьюер задает клиентам вопросы и собирает необходимые сведения.

Вместе эти инструменты расширяют возможности автоматизации «ПланФикса» — от первоначальной настройки системы до обработки заявок, анализа информации и контроля рабочих процессов.