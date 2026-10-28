«ЦМД-софт» продолжает развитие SAP Business One в ООО «Агфа»

АО «ЦМД-софт» сообщает о продолжении сотрудничества с ООО «Агфа», российской компанией, входящей в международный концерн AGFA. После внедрения ERP-системы SAP Business One в 2022 г. работа над развитием решения продолжилась: по мере эксплуатации система дополнялась новыми инструментами автоматизации. Об этом CNews сообщили представители «ЦМД-софт».

Проект внедрения SAP Business One в российском офисе AGFA был выполнен по методологии roll-out и занял менее года. В рамках проекта были автоматизированы ведение товарного каталога, бухгалтерский и налоговый учет по РСБУ, торговые операции, включая импортные, а также формирование отчетности для головного офиса по стандартам МСФО.

На этапе внедрения системы был подключен аддон «ЦМД-софт: Партионный учет SAP Business One» для решения задач, связанных с учетом товарных партий. После ввода ERP-системы в эксплуатацию сотрудничество компаний продолжилось, в процессе которого к SAP Business One были подключены еще три решения «ЦМД-софт»: интеграция с «Контур.Диадок», загрузка справочника БИК РФ и автоматический импорт курсов валют.

«За время эксплуатации система SAP Business One стала нашим привычным рабочим инструментом. Решения «ЦМД-софт» расширяют автоматизацию отдельных операций: работу с партиями товаров, электронными документами, банковскими реквизитами и курсами валют. Для пользователя удобно, когда рутинные действия не нужно выполнять вручную или переходить для них в другую систему. Такие доработки делают ежедневную работу с ERP комфортнее и снижают риски «человеческого фактора»», – отметила Ольга Резникова, финансовый менеджер ООО «Агфа».

«Традиционно «ЦМД-софт» рассматривает проекты автоматизации не в формате «заказчик – исполнитель», а как партнерские отношения, приносящие взаимную выгоду и ценность обеим сторонам. Долгосрочное сотрудничество позволяет планировать и реализовывать сложные задачи по автоматизации бизнеса, находить и внедрять новые решения. Стремление к технологической новизне объединяет всех участников таких проектов. В выигрыше оказываются бизнес клиента, его заказчики и партнеры, а также сам интегратор, применивший накопленный опыт и пополнивший портфель решений. Поэтому нам интересно заниматься подобными проектами и приносить пользу клиентам уже более 30 лет», – сказал Андрей Стрелецкий, руководитель проектного офиса АО «ЦМД-софт».