Termidesk VDI прошла тестирование в среде zVirt

Компании «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») и Orion soft подтвердили совместимость платформы Termidesk VDI 7.0.1 с защищенной средой виртуализации zVirt. Об этом CNews сообщил представитель Orion soft.

Специалисты протестировали работу виртуальных машин под управлением Astra Linux и Windows при подключении по протоколам SPICE и TERA. Проверялись публикация фондов на базе полных и связанных клонов, обновление базового образа, откат к предыдущей версии и удаление фондов.

В ходе испытаний проверили и повседневные административные операции. Termidesk VDI корректно завершает пользовательские сессии из портала администратора во всех протестированных сочетаниях протоколов SPICE и TERA, а виртуальные машины фондов получают корректные буквенно-цифровые имена как для Astra Linux, так и для Windows. Также протестированы включение, выключение и приостановка работы виртуальных машин. Отдельно проверили работу периферии, в частности встроенных и USB-камер, USB-гарнитур, принтеров, сканеров и накопителей.

Проверка затронула и функции, с которыми пользователь работает непосредственно внутри виртуального рабочего места. В протестированных конфигурациях работают передача файлов в виртуальную машину, проброс локальных дисков и каталогов, а также двусторонний обмен текстом и изображениями через буфер обмена. Для ряда конфигураций также подтверждена работа с токенами и аутентификацией по смарт-картам. Termidesk VDI и zVirt протестировали и в инфраструктурных сценариях. В частности, проверялись получение IP-адресов из DHCP-пула и поведение системы при отказе узла виртуализации.

Результаты испытаний подтвердили возможность совместного использования Termidesk VDI 7.0.1 и zVirt 5.0 в проверенных конфигурациях с учетом зафиксированных ограничений.

«Для нас важен не сам факт запуска виртуальной машины на конкретной платформе виртуализации, а весь жизненный цикл рабочего места. Поэтому мы проверяем создание фондов, работу с образами, сессиями и периферией в разных сочетаниях клиентской и гостевой ОС. Отдельно фиксируем ограничения, чтобы их можно было учесть еще при проектировании инфраструктуры, а не обнаруживать уже в эксплуатации», — отметил Сергей Халяпин, директор по развитию новых рынков и технологических партнеров Termidesk.

«Совместимость zVirt и Termidesk VDI обеспечивает стабильность всего жизненного цикла виртуального рабочего места — от развертывания фондов до управления сессиями и проброса периферии. Проверка работы в различных конфигурациях ОС и протоколов подключения позволяет компаниям более точно проектировать инфраструктуру VDI, опираясь на подтвержденные технические параметры. Это снижает риски при внедрении и эксплуатации платформ виртуализации рабочих мест», — сказала Ирина Кальчева, альянс-менеджер Orion soft.