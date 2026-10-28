T2 внедрил предсказывающие модели для более точного SMS-таргетинга

T2, российский оператор мобильной связи, обновил алгоритмы подбора аудитории для рекламных SMS-рассылок. Оператор внедрил предсказывающие модели на основе больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта, а также дополнил собственные данные агрегированными данными из сторонних источников. Об этом CNews сообщил представитель T2.

Обновление позволяет точнее определять абонентов, которых может заинтересовать предложение рекламодателя, и повышать эффективность кампаний без увеличения бюджета. Так, стоимость привлечения одного клиента снизилась более чем в 2 раза, что позволяет окупать вложения в рекламу даже при небольших бюджетах.

Теперь алгоритмы SMS-продвижения T2 анализируют сотни сигналов, в том числе предпочтения пользователей и содержание рекламного сообщения. Для этого оператор использует не только собственные данные, но и агрегированные данные партнеров, которые дополняют информацию о привычках абонентов, их образе жизни и потреблении товаров и услуг. На их основе ИИ- и ML-модели формируют сегменты аудитории, для которой предложение рекламодателя наиболее актуально.

T2 последовательно развивает SMS-таргетинг на основе больших данных, алгоритмов и искусственного интеллекта. Сейчас рекламодателям доступно более 120 готовых сегментов аудитории. До конца года T2 планирует увеличить их число до 300 за счет объединения собственных данных с данными партнеров. Это позволит учитывать больше сведений об абонентах при подборе аудитории для рекламных кампаний. Готовые сегменты упрощают работу с SMS-таргетингом в том числе для предпринимателей без опыта в продвижении и самостоятельном анализе данных. При этом привычный процесс запуска рекламных кампаний через личный кабинет SMS-таргета остается прежним.

Сергей Радько, руководитель развития продуктов для корпоративного сегмента в T2, сказал: «Внедрение предсказывающих моделей стало одним из крупнейших обновлений рекомендательной системы T2. По итогам бета-тестирования средняя кликабельность SMS-кампаний выросла с 3% до 7%. При этом важно учитывать, что эффективность кампаний зависит не только от подбора аудитории, но и от самого предложения: алгоритмы учитывают содержание рекламного сообщения и сопоставляют его с характеристиками пользователей, чтобы определить наиболее релевантную аудиторию».

Эффективность SMS-продвижения оценивается по переходам по ссылкам, звонкам, применению промокодов, оформлению заказов и другим целевым действиям. Для подбора аудитории используются агрегированные обезличенные данные.