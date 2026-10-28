«Сбер» запустил оплату покупок по QR-коду в Египте

Клиенты «Сбера» получили возможность оплачивать покупки по QR-коду в Египте через приложение «СберБанк Онлайн». Сумма покупки автоматически конвертируется в рубли. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Теперь российские туристы могут пользоваться привычным банковским приложением для повседневных покупок во время поездки. Для оплаты достаточно отсканировать QR-код на кассе или в заведении, принимающем такие платежи. Перед подтверждением операции на экране отображается сумма в египетских фунтах и российских рублях.

Для оплаты на Android и iOS необходима версия приложения «СберБанк Онлайн», вышедшая в июне 2025 г. и позже: для Android — версия 16.10 и выше, для iOS — версия 17.0 и выше. Проверить версию приложения можно в разделе «Настройки» → «О приложении».

В Египте продолжает расширяться инфраструктура QR-платежей. По данным Центрального банка страны, на конец марта 2026 г. число точек приёма такой оплаты достигло примерно 1 млн.

Запуск сервиса происходит на фоне роста туристического потока из России. В 2025 г. Египет принял более 2 млн российских туристов. С января по 25 сентября 2026 г. их число выросло примерно на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Египет стал 14 страной, где клиентам «Сбера» доступна оплата покупок по QR-коду. Сервис также работает в популярных туристических направлениях среди россиян, включая Вьетнам, Таиланд и Филиппины, делая путешествия ещё комфортнее и удобнее.