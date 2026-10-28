«Ростелеком» в Югре и администрация Когалыма договорились о цифровизации городской системы безопасности

«Ростелеком» и администрация Когалыма подписали соглашение о развитии цифровой инфраструктуры и систем безопасности. Стороны объединят усилия в создании комфортной и защищенной городской среды, в том числе применяя видеоаналитику. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Документ подписали директор Ханты-Мансийского филиала «Ростелекома» Александр Зыков и глава Когалыма Тимур Агадуллин.

Одна из целей соглашения — переход от разрозненных механизмов видеонаблюдения, охраны и реагирования к единой системе цифровой защиты. «Ростелеком» на конкурентных условиях продолжит развивать инфраструктуру видеонаблюдения в местах массового скопления людей и иных пространствах, внедряя ПО с алгоритмами аналитики. Усовершенствованная система позволит автоматически распознавать потенциальные угрозы и помогать правоохранительным службам оперативнее отвечать на инциденты.

Тимур Агадуллин, глава Когалыма: «Когалым — семейный и "зеленый" город, где много парков и скверов. Летом, не смотря на суровый климат, муниципалитет буквально превращается в огромный сад — и нам важно, чтобы эта спокойная и уютная атмосфера сохранялась. Наш приоритет — безопасность людей. Цифровые технологии помогают в этом вопросе. Модернизируя инфраструктуру и применяя умные системы, мы сможем сделать жизнь когалымчан еще комфортнее».

Соглашение, заключенное на форуме, также предусматривает сотрудничество в развитии общественных Wi-Fi-зон в Когалыме. Беспроводной доступ в интернет не только повысит уровень цифровой безопасности, но и позволит жителям всегда оставаться на связи — где бы они не находились.

Александр Зыков, директор Ханты-Мансийского филиала «Ростелекома»: «Мы — надежный цифровой партнер муниципалитетов Югры по обеспечению стабильной связью, современными услугами и сервисами, а также в создании умной и безопасной городской среды с помощью высокотехнологичных решений. Рад, что Когалым станет одним из самых прогрессивных городов округа, где пройдет масштабное обновление и усиление цифровой инфраструктуры. Такие проекты задают новые стандарты качества жизни в северных муниципалитетах».

«Ростелеком» уже начал внедрение технологий безопасности в Когалыме: на социально значимых объектах города устанавливаются интеллектуальные рамки досмотра нового поколения, позволяющие определять потенциально опасные предметы, отличая их от повседневных вещей. Тестирование показало, что новое решение превосходит традиционные методы проверки по скорости и точности, обеспечивая безопасность без очередей и дискомфорта для посетителей.