«Ростелеком» презентовал отельерам Свердловской области платформу «Цифровой отель»

Эксперты «Ростелекома» представили уральским отельерам инструменты цифровизации гостиничного бизнеса на примере платформы компании — «Цифровой отель». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

По официальным данным, после первых шести месяцев 2026 г. Свердловская область занимал шестое место в рейтинге субъектов России по числу туристических поездок. К июню регион принял 1,1 млн путешественников. Это на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

«Цифровой отель» от «Ростелекома» связывает сервисы для управления гостиничными объектами в едином защищенном контуре. В линейку решений входят PMS‑система, корпоративный и гостевой Wi‑Fi, видеонаблюдение с видеоаналитикой, телевидение, облачная телефония и высокоскоростной оптический интернет. Платформа формирует инфраструктуру, которая закрывает основные потребности как небольших объектов размещения, так и крупных отелей — от технологической базы до обеспечения информационной безопасности.

Юлия Якунина, директор по развитию управляющей компании USTA Management, соорганизатор встречи «Цифровой отель»: «Цифровизация — это непрерывный процесс, поскольку порой мы внедряем сервисы, но спустя время оказывается, что необходимо установить что-то новое. Наша компания многое делает в этом ключе: обновляет подходы к PMS-системе, использует чат-ботов для общения с гостями, а также задействует искусственный интеллект. Коллеги всегда следят за изменениями на рынке технологий, рационально оценивая, какое нововведение может дополнить базу, которая уже существует».

Функционал инструментов «Цифрового отеля» регулярно обновляется. Так, «Ростелеком» интегрировал в платформу заселение по цифровому ID через мессенджер «Макс». Сотруднику достаточно отсканировать QR-код, чтобы данные гостя сразу поступили в систему управления отелем, и подтвердить его личность сервисом «Госкан». Оформление постояльца благодаря новому способу занимает не больше пяти минут.

Алексей Волов, основатель бизнес-клуба «На страже отелей»: «С начала нулевых дистрибуция, связанная с продажами и бронированием, уже достигла высокого уровня автоматизации. Сегодня цифровизация охватывает путь гостя внутри отеля — от заказа дополнительных услуг до коммуникации с персоналом. Интересно, как технологии искусственного интеллекта будут интегрироваться и дальше в бизнес‑процессы. При этом точкам размещения по‑прежнему не хватает систематизации данных: нужен цифровой продукт, который структурирует всю важную информацию».

Этот вопрос в первую очередь и решает «Цифровой отель» от «Ростелекома». PMS-cистема обеспечивает централизованное и безопасное хранение данных о гостях, сведений о бронированиях, заселении и выселении, оцифровывает рутинные операции сотрудников, управляет чеками и счетами, а также позволяет создавать отчеты о работе.

Мария Хрущева, директор сети апарт-отелей «ОГНИ RENT»: «Нас заинтересовал цифровой сервис телеком-оператора на базе искусственного интеллекта для работы с запросами гостей. Он позволяет оперативно рассмотреть обращения, в том числе по вопросам бронирования и проживания. Внедрение такой технологии в отеле поможет направлять постояльцев к нужным сотрудникам, ускоряя оказание услуг и исключая ожидание со стороны клиента».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами компании «Ростелеком» на Урале: «Мы видим растущий интерес к цифровизации и автоматизации бизнес-процессов со стороны уральских отельеров и готовы помогать в масштабировании высокоточных решений. Важно отметить, что современные технологии призваны не заменить человека, а помочь ему. Умные алгоритмы и инструменты берут на себя рутинные операции, и это снимает нагрузку с предпринимателей и их команд. Именно человеческое внимание, эмпатия и умение найти индивидуальный подход остаются ключевым конкурентным преимуществом отеля, а технологии делают эту работу эффективнее, комфортнее и прибыльнее».

Развитию платформы «Цифровой отель» способствует партнерство с ключевыми игроками индустрии гостеприимства и ведущими технологическими холдингами. В начале октября 2026 г. «Ростелеком» и SberDevices договорились о том, что сервисы и услуги компаний — цифровая инфраструктура и умные устройства — будут интегрированы друг с другом для дальнейшего применения в отелях и санаториях по всей стране. На объектах гостиничного оператора Cosmos Hotel Group идет тестирование платформы «Цифровой отель», что должно ускорить технологическую адаптацию сети отелей и помочь опережать рыночные тренды — в том числе благодаря внедрению решений на базе ИИ.