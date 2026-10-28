Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«Ростелеком» автоматизировал работу поставщика в личном кабинете интернет-магазина для операторов связи

«Ростелеком» запустил личный кабинет (ЛК) поставщика в специализированном интернет-магазине для операторов связи. Поставщики, производители и операторы связи, которые хотят выступить поставщиками, получили автоматизированный инструмент для загрузки номенклатуры товаров (SKU), который переводит взаимодействие с партнерами из ручного режима в единую цифровую среду. Это гарантирует доступность сетевого и серверного оборудования, комплексных решений для бизнеса и минимальные сроки доставки. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Интерфейс ЛК позволяет поставщикам и производителям прогнозировать запасы SKU на складах, управлять процессом вывода продукции на рынок (Time to Market), устанавливать рекомендованные розничные цены и маркетинговые метки, отслеживать доступность товаров и выдвигать их для участия в маркетинговых акциях «Ростелекома». Кроме того, в личном кабинете можно предоставить потенциальному покупателю тот или иной вид оборудования для тестирования.

Наталия Крючкова, старший вице-президент по работе с операторами связи «Ростелекома»: «В специализированном интернет-магазине мы создаем единую прозрачную цифровую систему для поставщиков и заказчиков. Личный кабинет позволяет работать быстрее и удобнее, переводя все ключевые процессы в цифровую среду — от загрузки товаров до уведомлений о заказах. Это напрямую влияет на скорость и качество поставок для наших клиентов. Мы продолжим развивать интеграцию с поставщиками и расширять функциональность кабинета, а также совершенствовать программы лояльности для самых активных поставщиков».

Как оценить эффективность багбаунти и оправдать выплаты
Как оценить эффективность багбаунти и оправдать выплаты Безопасность

В онлайн-магазине «Ростелекома» операторам связи доступно свыше 10 тыс. позиций профессионального сетевого и серверного оборудования, оптические и абонентские устройства, компоненты инженерной инфраструктуры. Для покупателей предусмотрена услуга «тестового полигона» — возможность протестировать оборудование перед покупкой.

Интернет-магазин предлагает широкий спектр оборудования в необходимом объеме для конкретного запроса. В проекте участвует более 300 отечественных поставщиков, обеспечивающих надежность и устойчивость цепочек поставок.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics опубликовал новый Атлас «Импортозамещение»

Ozon потерял 30 миллиардов из-за атак украинских БПЛА

Как упорядочить управление доступом к ИТ-системам в компании: 7 рекомендаций экспертов УЦСБ

Россияне не смогут самостоятельно защищать свои цифровые права

Грани искусственного интеллекта: как компании внедряют ИИ в реальную практику

БПЛА ударили по кошелькам россиян. Под угрозой срыва масштабные распродажи на Wildberries и Ozon – товар сгорел, выбор ограничен

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще