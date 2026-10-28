«Рольф» впервые представил дилерскому сообществу собственную цифровую платформу по управлению дилерским бизнесом «Флора»

Группа компаний «Рольф», автомобильный дилер, впервые представила участникам рынка «Флору», собственную цифровую платформу по управлению дилерским бизнесом. На встрече с руководителями региональных дилерских компаний Олеся Жаворонкова, финансовый директор группы, рассказала, как платформа объединяет процессы дилерского центра и помогает управлять доходностью на каждом участке бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Рольф».

Олеся Жаворонкова обратила внимание участников на то, что простая перепродажа автомобиля приносит небольшую маржу, поэтому резервы прибыльности приходится искать вокруг продукта и вокруг клиента. Сравнение структуры прибыли «Рольф» в 2020 и 2026 гг. показало, что доля новых автомобилей в ней сократилась с трех четвертей примерно до четверти, а основную часть прибыли компания зарабатывает вокруг автомобиля и клиента.

«Усилия, сосредоточенные только на рынке новых автомобилей, сегодня дают дилеру ограниченный результат, поэтому мы постоянно ищем нестандартные решения и резервы эффективности. Клиенты, менеджмент и сотрудники остаются неотъемлемой частью формулы успеха «Рольф», и еще одним значительным фактором в ней стали созданные нами технологии», — сказала Олеся Жаворонкова.

Одной из ключевых таких технологий стала «Флора», цифровая платформа по управлению дилерским бизнесом, которая собирает процессы всех подразделений дилерского центра в одной системе.

Например, в продажах новых автомобилей платформа ведет комплексную сделку с автоматической оценкой трейд-ин и сверкой компенсаций от дистрибьютора, при выкупе автомобилей с пробегом рассчитывает рекомендованную цену закупки с учетом запасов на складе. В финансовых и страховых услугах проводит онлайн-сделки и сверки с контрагентами, а в сервисе планирует загрузку постов и мастеров. Встроенные регламенты ведут сотрудника по стандартам компании, а CRM-блок сопровождает клиента на всем жизненном цикле: от покупки автомобиля до технического обслуживания, продления страховки и трейд-ин сделки.

Все ключевые данные системы отображаются в дашбордах, которые помогают управлять эффективностью дилерского предприятия. Каждый подключившийся дилер будет получать обезличенный бенчмарк и видеть свою эффективность в динамике и относительно других дилеров, что позволит быстро реагировать на изменения и отделять собственный результат от динамики рынка.

«К моменту выхода «Флоры» на рынок мы хотим сформировать лист ожидания из компаний, которые готовы подключиться к системе первыми, и учесть все потребности, чтобы с первого дня она отвечала реальным задачам дилеров», — отметила Олеся Жаворонкова.