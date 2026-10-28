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«Роквул» масштабировала беспилотные перевозки на 3 предприятия

Компания «Роквул», производитель решений из каменной ваты, расширила использование автономного транспорта «ЭвоКарго» на три производственные площадки в России. После эксплуатации девяти беспилотных грузовиков на заводе в ОЭЗ «Алабуга», где производительность труда, по расчетам «Роквул», выросла на 25%, компания запустила автономные перевозки еще на предприятиях в Выборге и Троицке. В результате парк автономного транспорта на предприятиях Роквул вырос до 20 машин, которые обслуживают более 100 точек погрузки и разгрузки. Об этом CNews сообщил представитель «ЭвоКарго».

Масштабирование автономного транспорта стало частью программы «Завод будущего» по модернизации и автоматизации производственных процессов «Роквул». В 2026 г. компания направляет более 320 млн руб. на комплексную модернизацию производственных площадок, включая автоматизацию, роботизацию и развитие беспилотной транспортировки готовой продукции.

«Решение расширить проект на другие предприятия мы приняли по итогам эксплуатации автономного транспорта в «Алабуге». По нашим расчетам, его использование позволило снизить операционные затраты на перевозки и повысить производительность труда на 25%. Полученный результат дает нам основания масштабировать эту модель на другие производственные площадки», – сказал Денис Романов, технический директор «Роквул».

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«Самый важный показатель зрелости автономной логистики – не запуск отдельного проекта, а решение клиента масштабировать технологию после получения измеримого результата. «Роквул» начинала с одной площадки, а сегодня 20 автономных грузовиков работают уже на трех предприятиях компании. Для нас это подтверждение того, что автономный транспорт становится частью долгосрочной стратегии повышения производительности крупных промышленных предприятий», – отметил заместитель генерального директора-коммерческий директор «ЭвоКарго» Василий Жуков.

Переход от одного внедрения к масштабированию на нескольких производственных площадках отражает более широкий тренд на автоматизацию промышленной логистики в России.

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