Результаты VK за III квартал и девять месяцев 2026 года

Все операционные сегменты VK показали рост по выручке, EBITDA и положительную рентабельность. Об этом CNews сообщили представители VK.

В III квартале 2026 г. VK ускорила рост финансовых результатов: выручка выросла на 21% до 47 млрд руб., EBITDA выросла на 22% до 6,2 млрд руб., выручка VK от онлайн-рекламы увеличилась на 18% год к году до 28,2 млрд руб., доходы от онлайн-рекламы крупного бизнеса выросли на 29% до 18 млрд руб., доходы от in-stream видеорекламы выросли на 48% до 2,7 млрд руб., выручка социальной коммерции выросла на 81% по сравнению со II кварталом 2026 г. и составила 1,2 млрд руб.

За девять месяцев 2026 г. VK продемонстрировала рост финансовых результатов: выручка увеличилась на 15% год к году до 128 млрд руб., EBITDA выросла на 30% год к году и составила 20,2 млрд руб., ентабельрность по EBITDA составила 16%, показав рост на 2 п.п. год к году, чистый денежный операционный поток составил 17,4 млрд руб. по сравнению с отрицательным значением по итогам девяти месяцев 2025 г.

Чистый долг уменьшился на 11% до 73,3 млрд руб. по сравнению с концом 2025 г. VK сохраняет целевой ориентир по соотношению чистого долга к EBITDA в диапазоне 2–3х по итогам 2026 г. На конец сентября 2026 г. данный показатель составил 2,7х по сравнению с 3,6х на конец 2025 г.

Ключевые драйверы роста выручки VK за девять месяцев 2026 г.: выручка от онлайн-рекламы увеличилась на 11% год к году до 76,8 млрд руб., доходы от in-stream видеорекламы выросли на 44% до 7,6 млрд руб., выручка VK Tech увеличилась на 35% до 14,4 млрд руб., выручка образовательных сервисов для детей показала рост на 26% до 6,8 млрд руб., выручка социальной коммерции составила 2,1 млрд руб., что на 65% выше, чем за полный 2025 г. Совокупная выручка с начала запуска проекта достигла 3,4 млрд руб. В Mах начали работать инструменты монетизации: запущены сервисы для бизнес-клиентов, расширяются рекламные возможности. С июля по октябрь 2026 г. выручка Мах составила более 700 млн руб. Дневная аудитория продолжает расти и превышает 90 млн.

VK продолжает увеличивать аудиторные метрики и укреплять лидерство в Рунете: средняя дневная аудитория (DAU) сервисов VK в сентябре 2026 года увеличилась на 11,8 миллиона год к году до 90,8 млн пользователей. Показатель time spent вырос и составил в среднем 8,1 млрд минут в день, что на 62% больше по сравнению с сентябрем 2025 г.