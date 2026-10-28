Рекламные профессии теряют поисковую популярность на фоне рекордной конкуренции за работу

Диджитал-компания HINT изучила запросы россиян о профессиях в рекламе, маркетинге и PR. Частотность ряда запросов снизилась на 36%, а конкуренция за работу в отрасли за год выросла почти на 58%. Об этом CNews сообщили представители HINT.

Аналитики HINT изучили данные «Яндекс Wordstat» за октябрь 2025 — сентябрь 2026 года. Исследование охватило 14 профессиональных направлений в рекламе, маркетинге и PR, включая интернет-маркетинг, SMM, копирайтинг, медиапланирование и креативные специальности.

Согласно исследованию, суммарная частотность поисковых запросов «интернет маркетолог», «таргетолог», «менеджер по рекламе» и «смм специалист» с учетом латинского написания SMM сократилась на 36% — с 65,4 тыс. показов в октябре 2025 г. до 41,8 тыс. в сентябре 2026 г.

Сильнее всего снизилась частотность запроса «интернет маркетолог» — на 47%, с 11,8 тыс. до 6,2 тыс. показов. Запрос «таргетолог» потерял 41% — с 17,7 тыс. до 10,4 тыс., а «менеджер по рекламе» — 39%, с 8,1 тыс. до 5 тыс. Частотность запроса «смм специалист» сократилась на 23%, а варианта «smm специалист» — на 34%.

В то же время запрос «ии маркетолог» показал рост на 35% — с 672 показов в октябре 2025 г. до 907 в сентябре 2026 г. Это единственный запрос из рассмотренных в динамике, частотность которого увеличилась. Хотя абсолютные показатели пока значительно ниже, чем у традиционных специальностей, интерес к применению ИИ в маркетинге постепенно растет.

При этом россияне продолжают искать возможности трудоустройства в рекламной отрасли. Например, за исследуемый период запрос «копирайтер вакансии» набрал 4,9 тыс. показов, «работа копирайтером» — 4,4 тыс., а «копирайтер удаленно» — 3,1 тыс. Еще 1,1 тыс. показов пришлось на запрос «копирайтер без опыта». Одновременно пользователи интересуются самой профессией: запрос «копирайтер это» набрал 11,2 тыс. показов.

Интерес к работе в рекламе сохраняется на фоне заметного сокращения числа вакансий. По данным hh.ru, в сентябре 2026 г. количество активных вакансий в категории «Маркетинг, реклама, PR» уменьшилось на 32% по сравнению с сентябрем 2025 г. В целом по России снижение составило 13%. При этом число активных резюме в этой профессиональной категории за год выросло на 8%.

В результате конкуренция за рабочие места увеличилась почти на 58%. В сентябре 2025 г. на одну активную вакансию в маркетинге, рекламе и PR приходилось 20,1 активного резюме, а в сентябре 2026 г. — уже 31,7. Это примерно в 3,7 раза выше среднего показателя по стране — 8,5 резюме на вакансию. По уровню конкуренции категория «Маркетинг, реклама, PR» заняла третье место среди профессиональных сфер России.

«Рекламный рынок меняется быстрее, чем представления о профессиях внутри него. Сегодня границы между специальностями постепенно стираются: SMM-специалисту приходится разбираться в аналитике, маркетологу — в контенте, а PR-менеджеру — в цифровых инструментах. Отдельного внимания заслуживает растущий интерес к ИИ в маркетинге: новые технологии постепенно становятся частью повседневной работы специалистов. Бизнесу все сложнее оправдывать найм человека под одну узкую задачу. Думаю, в ближайшие годы мы увидим дальнейшее перераспределение обязанностей внутри команд и рост спроса на специалистов, которые могут вести несколько направлений и отвечать за общий результат», — сказала Александра Дробышева, генеральный директор диджитал-компании HINT.

Методология

Исследование основано на данных «Яндекс Wordstat» по всем регионам России за октябрь 2025 — сентябрь 2026 г. и открытой статистике hh.ru за сентябрь 2025 и сентябрь 2026 г. Поисковые запросы по 14 профессиональным направлениям в рекламе, маркетинге и PR были собраны и сгруппированы вручную по тематикам: названия профессий, вакансии, обучение, зарплаты, обязанности и условия работы. Для оценки изменений на рынке труда использованы показатели количества активных вакансий, резюме и уровня конкуренции.