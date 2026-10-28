Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Река тайменя с 4G: «МегаФон» запустил интернет в селе Ныш на Сахалине

Жители села Ныш Сахалинской области получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету «МегаФона». Инженеры компании обновили телеком-оборудование и модернизировали сеть, которая ранее поддерживала только стандарт 2G. Теперь абоненты оператора могут передавать данные со средней скоростью 50 Мбит/с, общаться в мессенджерах, по видеосвязи или пользоваться государственными цифровыми сервисами. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Ныше проживает около 400 человек, из-за удаленности села наличие интернета становится критически важным для повседневной жизни. Мобильная связь является единственным каналом для выхода в Сеть и доступа к онлайн-ресурсам.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Село расположено в северной части Сахалина на берегу реки Тымь — второй по протяженности водной артерии острова, где обитает редкий сахалинский таймень. Этот район пользуется высокой популярностью у рыболовов. Запуск скоростного интернета позволяет туристам оперативно координировать логистику, использовать навигационные системы и при необходимости быстро передать координаты спасательным службам.

«В условиях сурового климата и большой удаленности от соседних поселений мобильная связь перестает быть просто средством коммуникации и становится вопросом безопасности. Высокая интернет-скорость позволит абонентам быть на связи и пользоваться цифровыми сервисами», — сказал директор «МегаФона» в Сахалинской области Михаил Харченко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Активы МТС. Инфографика CNews

В центре Москвы начались проблемы с мобильным интернетом. Они продлятся три дня

Какие задачи бизнес отдает чат-ботам и где ИИ пока не доверяют

Слишком мало платите. Власти введут нижнюю границу абонентской платы для виртуальных сотовых операторов

Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы

Россиян ждет «мобильное раскулачивание». Начинается массовая новая волна блокировок мобильных номеров

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще