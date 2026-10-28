Река тайменя с 4G: «МегаФон» запустил интернет в селе Ныш на Сахалине

Жители села Ныш Сахалинской области получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету «МегаФона». Инженеры компании обновили телеком-оборудование и модернизировали сеть, которая ранее поддерживала только стандарт 2G. Теперь абоненты оператора могут передавать данные со средней скоростью 50 Мбит/с, общаться в мессенджерах, по видеосвязи или пользоваться государственными цифровыми сервисами. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Ныше проживает около 400 человек, из-за удаленности села наличие интернета становится критически важным для повседневной жизни. Мобильная связь является единственным каналом для выхода в Сеть и доступа к онлайн-ресурсам.

Село расположено в северной части Сахалина на берегу реки Тымь — второй по протяженности водной артерии острова, где обитает редкий сахалинский таймень. Этот район пользуется высокой популярностью у рыболовов. Запуск скоростного интернета позволяет туристам оперативно координировать логистику, использовать навигационные системы и при необходимости быстро передать координаты спасательным службам.

«В условиях сурового климата и большой удаленности от соседних поселений мобильная связь перестает быть просто средством коммуникации и становится вопросом безопасности. Высокая интернет-скорость позволит абонентам быть на связи и пользоваться цифровыми сервисами», — сказал директор «МегаФона» в Сахалинской области Михаил Харченко.