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«Р7» представляет «Р7-Коннектор»: плагин для бесшовной интеграции «1С» и «Р7-Офис» в закрытом контуре

Российский разработчик офисного программного обеспечения «Р7» анонсировал выпуск востребованного решения для корпоративных клиентов — «Р7-Коннектор». Новый плагин обеспечит бесшовную интеграцию учетных систем «» с редакторами «Р7-Офис», позволяя пользователям формировать и открывать в табличном редакторе отчеты любой сложности в несколько кликов. Об этом CNews сообщили представители «Р7».

«Р7-Коннектор» призван избавить пользователей от рутинной ручной работы по переносу данных и решению вопросов с форматированием файлов из . Плагин полностью совместим с основными популярными конфигурациями продуктов «1С», включая «1С:Предприятие», «1С:Документооборот» и «1С:ERP». На текущем этапе продукт оптимизирован для работы в ОС семейства Windows, но в дальнейшем разработчик планирует расширить список поддерживаемых операционных систем.

Ключевая функция «Р7-Коннектора» состоит в экспорте заранее сконфигурированного отчета любой сложности из «1С». Готовый отчет автоматически открывается в табличном редакторе «Р7-Офис» по нажатию кнопки в интерфейсе «1С». Подключение коннектора - несложная процедура, осуществляется по понятной пошаговой инструкции и не требует специфических навыков программирования. Полученные локально отчеты при необходимости можно легко перенести в облачный сервис «Р7-Пространство», чтобы сделать совместную работу с ними доступной для всей команды в режиме онлайн.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Сегодня, когда российский бизнес активно переходит на отечественные программные продукты, особенно остро встает вопрос их совместимости друг с другом. Мы видим, что вопрос интеграции учетных систем "1С" и офисных редакторов — критически важная задача. Появление "Р7-Коннектора" позволит снять имеющиеся барьеры в области форматов данных, так что богатый инструментарий редакторов "Р7-Офис" можно будет без каки-либо затруднений применять для работы с данными из "1С"», — сказал Евгений Шелковников, генеральный директор «Р7».

«Р7-Коннектор» уже доступен на сайте «Р7».

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