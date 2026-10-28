Приоритеты НТР: о чем говорит статистика? (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ проанализировал объем и структуру затрат на исследования и разработки по приоритетным направлениям научно-технологического развития, перечень которых утвержден в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Главные выводы

По итогам 2025 г. на приоритетные направления НТР пришлось более четверти внутренних затрат на ИР крупных и средних организаций: 27,4%, или 556,6 млрд руб.

Из этих средств около 76% приходится на три направления: интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, включая автономные транспортные средства (46%); высокоэффективная и ресурсосберегающая энергетика (17,8%); превентивная и персонализированная медицина и обеспечение здорового долголетия (12,1%). Следом идут адаптация к изменениям климата, сохранение и рациональное использование природных ресурсов, а также безопасность получения, хранения, передачи и обработки информации (9,6% и 7,6% затрат соответственно). На остальные два направления — высокопродуктивное и устойчивое к изменениям природной среды сельское хозяйство и укрепление социокультурной идентичности российского общества и повышение уровня его образования — в совокупности приходится менее 7% затрат.

Государство финансирует 70,4% затрат на ИР по приоритетным направлениям НТР, предпринимательский сектор — 25,8%, на прочие источники приходится 3,8%. Структура затрат по источникам различается по направлениям. Доля госфинансирования особенно высока в ИР по укреплению социокультурной идентичности и повышению уровня образования (80,8%), высокопродуктивному и устойчивому к изменениям природной среды сельскому хозяйству (80,2%), интеллектуальным транспортным и телекоммуникационным системам (75,9%). Предпринимательский сектор активнее всего участвует в финансировании ИР по направлениям высокоэффективной и ресурсосберегающей энергетики (42,2%) и адаптации к изменениям климата, сохранения и рационального использования природных ресурсов (31,3%).

ИР по приоритетным направлениям НТР выполняют организации разных типов. Наибольший вклад вносят научно-исследовательские организации (43,6%), на долю вузов приходится 20,9% затрат на такие ИР, на конструкторские организации — 11,9%, на организации промышленного производства — 8,7%. В двух последних типах организаций свыше 80% таких затрат связано с интеллектуальными транспортными и телекоммуникационными системами. В научно-исследовательских организациях профиль затрат более диверсифицирован: на интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы приходится 36,5%, на энергетику — 23,8%, на медицину — 13,9%, на исследования, связанные с климатом и природными ресурсами, — 13,3%. В вузах затраты распределены между направлениями наиболее равномерно.