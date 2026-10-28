«Практикон» автоматизировала управление нефтебазой компании «Нефтэк»

Компания «Практикон» автоматизировала управление и учет нефтепродуктов на нефтебазе «Нефтэк» за счет расширения функциональности системы «1С:Комплексная автоматизация АЗС». Об этом CNews сообщил представитель компании «Практикон».

«Нефтэк» – сеть современных АЗС с сервисом на территории трех областей западного Казахстана. На сегодняшний день в собственности компании находится 23 автозаправочных комплекса и нефтебаза.

Ранее «Практикон» уже внедрила систему «1С:Комплексная автоматизация АЗС» для управления сбытовой сетью заказчика, автоматизировав все основные бизнес-задачи: управленческий оперативный учет и контроль; регламентированный и бухгалтерский учет; работу с корпоративными клиентами и топливными картами; зарплату и управление персоналом; интеграцию с АСУ АЗС, используемой заказчиком.

Заказчик на практике оценил эффективность комплексной автоматизации и решил включить в единый контур управления, контроля и учета свою нефтебазу, где автоматизация технологических процессов и управление оборудованием осуществляется на базе SCADA-системы.

Для решения этой задачи компанией «Практикон» была расширена функциональность системы «1С:Комплексная автоматизация АЗС» и выполнена совместная с подрядчиком разработка по интеграции со SCADA-системой.

По результатам проекта были разработаны и внедрены решения для обеспечения управления, учета и контроля по всем основным бизнес-процессам нефтебазы: поставкам топлива, отпуску топлива внешним и внутренним контрагентам, выпуску отчетности.

Поставка топлива может осуществляться сторонними поставщиками с использованием железнодорожного или автомобильного транспорта. При наличии технической возможности, дополнительно в документе автоматически заполняются данные массомера и измеренные показатели резервуара до и после слива, полученные из системы SCADA.

Отпуск топлива сторонним контрагентам и собственным АЗС происходит на основании полученных запросов потребителей. При этом в системе формируются документы на планируемые отгрузки. Данные документов автоматически передаются в систему SCADA.

Отпуск топлива в автоцистерну осуществляется по «Разнарядке на отгрузку» из «1С» в SCADA, отгрузка осуществляется на основании автоматически зарегистрированных в системе SCADA разнарядок. Для отражения результатов исполнения распоряжений в системе «1С» предусматривается документ «Результат налива».

В системе реализована процедура автоматического формирования сменной отчетности. В сменном отчете отражаются все операции поступления и расхода топлива в разрезе резервуаров и видов топлива, остатки на начало и конец смены, с отражением расхождений между книжными и фактическими остатками.

Реализация проекта позволила компании «Нефтэк» включить в единый контур управления свою нефтебазу и обеспечить единой системой управления все основные бизнес-процессы и виды деятельности. Это позволит заказчику более эффективно управлять бизнесом и принимать решения, оперативно получая и анализируя полный массив актуальных данных.