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Почти каждый четвертый рекрутер в России применяет нейросети в подборе персонала

Нейросети в подборе персонала применяют 23% рекрутеров — вдвое больше, чем год назад. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

HR-менеджмент активно внедряет в работу технологии на основе искусственного интеллекта: если в 2023 г. ИИ в подборе использовали лишь 2% компаний, то сегодня — уже 23%. Только за последний год показатель прибавил 12 процентных пунктов. Судя по комментариям, рекрутеры чаще всего поручают ИИ написание текстов вакансий и материалов для карьерных разделов на сайтах компаний, сбор данных и аналитику зарплат, подготовку сценариев интервью и создание отчетов.

При этом доверие к ИИ как к самостоятельному инструменту подбора снижается. Полностью передать рекрутинг ИИ в 2026 г. не готов даже 1% из опрошенных эйчаров (год назад таких было 3%). Частично доверили бы подбор нейросетям 25% респондентов (в 2025 г. было 27%). Сегодня рекрутерам кажется наиболее реальным переложить на нейросети первичный отбор кандидатов и аналитическую отчетность. Заметно выросла доля тех, кто в принципе не готов доверять ИИ подбор, — 64% (было 49%). «ИИ качественно оценить резюме пока не в состоянии», — отмечают эйчары.

Что же касается чат-ботов, то здесь динамика положительная: за год доля рекрутеров, использующих их в работе, выросла с 21 до 26%.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

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Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Населенных пунктов: 203

Время проведения: 22 сентября — 7 октября 2026 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

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