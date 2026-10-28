OSiO и Uncom представили ИИ-комплекс для безопасной работы с данными

Российский бренд компьютерной техники OSiO (принадлежит «ICL Техно») и разработчик российской операционной системы Uncom OS объявили о создании прототипа программно-аппаратного комплекса для локальной работы с внутренними данными. Об этом CNews сообщили представители «ICL Техно».

Решение состоит из линейки компактных компьютеров OSiO HighLine с UNC AI Box на базе Uncom OS 3. В основе устройства — процессор AMD Ryzen AI Max+ 395 (архитектура Strix Halo) с интегрированно графикой AMD Radeon 8060S, до 128 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель объемом до 2 ТБ, а также с возможность установки до пяти жестких дисков для хранения данных. Решение поставляется как с предустановленным ПО, так и в виде ПК для заказчиков со своей готовой инфраструктурой.

«Мы сознательно пошли по пути не просто компьютера, а готового решения «из коробки». И теперь мы уверенно говорим, что внедрение ИИ — это недорого, несложно и очень эффективно. Наши пилотные проекты показали, что ИИ-решения позволяют не только экономить время и ресурсы, но и масштабировать процессы, выходить на новый уровень», — сказал Дмитрий Кабанов, специалист по продуктам OSiO.

Решение разворачивается локально, в закрытом контуре организации, и работает автономно или с ограниченным доступом к внешней сети. Это обеспечивает защиту коммерческой, научной, государственной и деловой тайны, а также соблюдение законодательства России в области хранения и передачи данных. Продукт позволяет запускать ИИ-приложения для работы с текстами, сканами, изображениями и звуком, а также готовить ответы на запросы, драфты договоров, искать документы и письма, используя общую базу знаний и командных ИИ-ассистентов. Это снижает поток типовых обращений к внутренним экспертам и помогает им в работе.

«Совместно с OSiO мы создали полностью локальный, автономный комплекс, который разворачивается в закрытом контуре заказчика. Мы сделали ставку на доступность: начать можно с одного компактного устройства UNC AI-Box на базе Uncom OS по цене нескольких офисных ноутбуков, а по мере роста — масштабироваться, объединяя устройства в "рой" или переходя на сервер. Пилотные проекты уже показали, что локальный ИИ экономит время экспертов, ускоряет подготовку документов и дает предсказуемые расходы с полным контролем над данными. Уверен, наше решение станет удобным входом в мир практического ИИ — от малых команд до крупных организаций с жесткими требованиями к безопасности», — сказал Никита Кочерженко, генеральный директор ООО «Адвилабс-Рус», разработчика программного комплекса UNC AI-Box и операционной системы Uncom OS.