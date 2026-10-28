Опыт «Аквариуса» по внедрению образовательной робототехники в Тверской области ляжет в основу единых отраслевых стандартов

Пилотный проект «Аквариуса» по внедрению программно-аппаратного комплекса «Рудирон» в учебных заведениях Тверской области будет учтен при разработке методических материалов и формировании единых требований к подготовке инженерных кадров. Соответствующие договоренности достигнуты в рамках развития национальной системы образовательной робототехники «Русские роботы». Об этом CNews сообщили представители «Аквариуса».

Тверская область выступила базовой площадкой, где предложенные компанией решения, включающие аппаратную основу, применение экосистемного программного обеспечения, методики преподавания и проектной деятельности, прошли полный цикл проверки. Процесс охватил все этапы: от производства контроллера на заводе «Аквариуса» в Твери до подготовки педагогов и защиты проектов учащихся.

Принято решение, что опыт «Аквариуса», полученный в Тверской области, станет одним из фундаментов для выработки единых стандартов образовательной робототехники. Кроме того, результаты внедрения в Твери будут учтены при разработке методических материалов для образовательных программ и формировании требований к совместимости решений отечественных производителей.

На сегодняшний день программно-аппаратный комплекс «Рудирон» интегрирован в 36 образовательных организаций региона, включая 17 школ, девять колледжей, восемь ИТ-кубов и Кванториумов, а также два вуза. В учебном процессе задействовано более 165 наборов «Рудирон.СТАРТ» и «Рудирон.РОБО», а курс по использованию отечественных контроллеров освоили более 70 преподавателей. Практическим подтверждением работоспособности модели стала демонстрация 19 проектов, разработанных школьниками и студентами. Среди них — «умная теплица», бионическая рука, фотобиореактор для культивирования микроводорослей, дронпорт для сельского хозяйства и модуль безопасности для станков.

«Тверская область стала площадкой, где наша модель прошла проверку в реальных условиях — от производства контроллера до защиты проектов учащихся. Накопленный опыт подтверждает, что отечественная образовательная робототехника готова к системному применению. Задача «Аквариуса» — обеспечить регионам технологическую и методическую основу для масштабирования и интеграции в общую национальную систему», — сказала Виктория Рассомагина, директор дизайн-центра ГК «Аквариус».

«Тверская область активно участвует в этой работе. Наш регион входит в число лидеров Центрального федерального округа по уровню промышленной роботизации, а тверские предприятия выпускают современную наукоемкую продукцию, востребованную как на отечественном, так и на мировом рынке», – сказал Виталий Королев, губернатор Тверской области.

«Рудирон» представляет собой образовательную экосистему, объединяющую контроллер на российской электронной компонентной базе, восемь плат расширения, программные библиотеки, открытое программное обеспечение на российской платформе GitFlick и методические материалы. На базе контроллера разработаны учебные наборы «Рудирон.СТАРТ» и «Рудирон.РОБО», также готовятся к запуску наборы по изучению беспилотных летательных аппаратов, агротехнические решения с элементами интернета вещей и комплекты для работы с компьютерным зрением. Проект обеспечивает импортозамещение зарубежных решений и связывает все уровни подготовки инженерных кадров в единую систему.