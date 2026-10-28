Опрос «Корус Консалтинг»: половина предприятий АПК планирует внедрять и развивать ИИ-решения для прогнозов и аналитики

Сельскохозяйственные компании пока внедряют ИИ-инструменты в качестве пилотных проектов, а главными барьерами для цифровизации АПК остаются высокая стоимость софта и его внедрения, нехватка ИТ-специалистов, сложность интеграции новых решений и недостаток отраслевых ИТ-продуктов. Об этом CNews сообщили представители К «Корус Консалтинг».

ГК «Корус Консалтинг» провела опрос, в котором приняло участие более 30 руководителей и ИТ-директоров агропромышленных компаний из таких сегментов как растениеводство, животноводство, обрабатывающая промышленность, а также вертикально-интегрированных агрохолдингов.

В ходе опроса 44% респондентов отметили, что на их предприятиях есть базовые ИТ-решения, у 18% оцифровано большинство производственных и бизнес-процессов, однако у 38% до сих пор до сих пор оцифрованы только отдельные рабочие процессы. Самыми распространенными с точки зрения автоматизации стали внутренний учет и планирование (66%), логистика, хранение и сбыт продукции (47%), управление запасами (34%), а также анализ данных и прогнозирование (31%).

В рамках ИТ-стратегии 47% компаний АПК внедряют цифровые инструменты для сокращения затрат, 34% – для роста бизнеса, 16% лишь поддерживают текущие ИТ-решения, а 3% сосредоточены на разработке собственных ИТ-решений.

Доля ИТ-бюджета от общей выручки компаний у 50% опрошенных составляет 1-5%, у 16% – более 10%, а у 34% – менее 1%. При этом 34% респондентов отметили, что не инвестируют в ИИ-технологии, а 22% указали, что объем вложений в ИИ составляет от 5 до 15% от всего ИТ-бюджета (в основном это касается крупных компаний, где работает от 500 до 1000 человек и более).

В основном предприятия АПК внедряют отдельные ИИ-решения в качестве пилотных проектов (56%) и только у 9% ИИ используется в нескольких подразделениях, а у 3% он встроен в ключевые производственные и бизнес-процессы. Самые востребованные направления для ИИ – прогнозная аналитика (41%), документооборот (25%) и компьютерное зрение (22%).

Что касается перспектив на ближайшие два года, то 47% компаний отметили, что планируют внедрять и развивать ИИ для прогнозов и аналитики, 44% заявили о планах по внедрению и развитию базовых инструментов работы с данными, а 34% – о том, что сосредоточатся на работе с системами управления складом и запасами.

В качестве главных барьеров для цифровизации АПК 76% респондентов обозначили высокую стоимость ПО и его внедрения, 56% – нехватка ИТ-специалистов, а 47% – сложность интеграции новых решений и недостаток отраслевых ИТ-продуктов.

«Учет, управление запасами, автоматизация логистики – это типовые задачи, для решения которых на рынке есть готовые ИТ-продукты. Однако управление непосредственно селхозпроизводством требует специализированного ПО, оборудования и сложной интеграции с действующими информационными системами. Такие решения на российском рынке есть, но их внедрение сложнее и дороже, а экономический эффект во многом зависит от масштаба производства. Если говорить о внедрении ИИ в АПК, то один из главных сдерживающих факторов – это зависимость качества работы таких инструментов от полноты и достоверности исходных данных. Не случайно почти половина респондентов говорит о планах на ближайшие годы по внедрению и развитию базовых инструментов работы с данными. Дополнительные сложности связаны с интеграцией, надежностью результатов и экономической эффективностью. В целом, на фоне снижения рентабельности ряда предприятий АПК, уровень цифровизации будет расти фрагментарно. Скорее всего в приоритете будут решения, которые помогают сократить затраты – настройка интеграции действующих информационных систем, автоматизация типовых производственных операций и тиражирование уже проверенных решений», – сказала Галия Исламова, руководитель направления по внедрению YMS и TMS, советник по развитию направления АПК ГК «Корус Консалтинг».