Олег Скуфинский представил в Госдуме параметры финансирования госпрограммы «Национальная система пространственных данных»

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский выступил на заседании Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, где представил основные результаты реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных» (НСПД) в 2025-2026 гг. и ее финансирование, предусмотренное проектом федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028 и 2029 гг. Об этом CNews сообщили представители Росреестра.

На заседании, состоявшемся под руководством главы Комитета Андрея Макарова, рассмотрели финансовое обеспечение госпрограммы на 2027 г. и плановый период 2028 и 2029 гг. Участие в обсуждении приняли аудитор Счетной палаты Российской Федерации Андрей Батуркин, председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, заместитель руководителя Росреестра Наталья Бурданова, генеральный директор ППК «Роскадастр» Татьяна Громова, представители Министерства финансов, Счетной палаты России и другие.

Олег Скуфинский поблагодарил профильные комитеты Госдумы за сотрудничество с Росреестром и содействие в реализации совместных законодательных инициатив. За последние шесть лет по инициативе ведомства принято 104 федеральных закона, которые сформировали нормативно‑правовую основу для реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных».

«Госпрограмма НСПД реализуется с 2022 г. в развитие одноименной Инициативы социально-экономического развития, которая была поддержана Президентом Российской Федерации. По итогам двух последних лет (2024-2025 гг.) уровень достижения по ключевым показателям и кассовому исполнению составил 100%. В 2026 году реализация госпрограммы осуществляется также с выполнением всех показателей, до конца текущего года уровень достижения гарантированно составит 100%. В трехлетнем цикле на госпрограмму предусмотрено 277,2 млрд руб., из которых на проектную часть – 131,7 млрд руб.», - сказал Олег Скуфинский.

Среди ключевых направлений финансирования госпрограммы руководитель Службы отметил следующие.

Геодезия и картография. Благодаря мероприятиям госпрограммы, впервые в истории страны создана единая федеральная сеть геодезических станций, объединившая более 3 тыс. государственных и частных станций. В два раза, до 103, увеличилось количество пунктов фундаментальной астрономо-геодезической сети. Практически с нуля сформирована импортозамещенная электронная картографическая основа (ЕЭКО). Покрытие страны ЕЭКО сегодня составляет 85%, в ближайшие три года показатель достигнет 100%.

Полный и точный реестр. С 2020 г. в ЕГРН внесено в четыре раза больше административных границ, чем за предыдущие 30 лет. Сегодня в реестре содержится 635 тыс. границ (92%). Особо значимым достижением является практически полное наполнение реестра данными о границах населенных пунктах – 94% и границах территориальных зон – 91%. Это то, что формирует основу для территориального планирования и определяет инвестиционные правовые режимы на земле. Также бесплатно для людей исправлено 9,7 млн реестровых ошибок. За счет мероприятий госпрограммы работа по созданию полного и точного реестра будет завершена к 2030 г.

Развитие и функционирование информационных систем Росреестра. В частности, ключевой системы ФГИС «Единый государственный реестр недвижимости» (ЕГРН). Сегодня российская система кадастрового учета и регистрации недвижимости является одной из самых передовых в мире. В реестре содержатся сведения о 179 млн объектов и 276 млн прав, а работу с данными обеспечивают более 10 тыс. государственных регистраторов прав по всей стране.

Благодаря реинжинирингу, автоматизации технологических процессов, внедрению цифровых технологий производительность труда выросла в пять раз. С 2020 г. количество оказанных услуг выросло в четыре раза – до 524 млн в год (16 услуг в секунду).

В процесс оказания услуг интегрированы современные цифровые решения – сервис на основе искусственного интеллекта - «Цифровой помощник регистратора «Ева» и технология биометрии.

В ближайшие три года планируется внедрить механизм автоматизации внесения записей в ЕГРН, в том числе с применением технологии ИИ, автоматическое исправление технических ошибок в реестровых записях, интеграцию с Единым регистром населения и другими системами. Это позволит повысить безопасность сделок на рынке недвижимости, качество данных ЕГРН и исключить лишние обращения людей за актуализацией сведений о себе и о своей недвижимости.

Создание Единой цифровой платформы «НСПД». Внедрение ЕЦП НСПД идет с опережением на 4 года. До конца 2026 года буде завершена интеграция платформы с информационными системами всех 89 регионов страны. Пользовательская активность платформы выросла за последние 1,5 года со 180 тыс. до 8 млн посещений в месяц.

В течение ближайших трех лет предусмотрено внедрение системы контроля качества данных в соответствии с единой системой классификации и кодирования, разработка инструментов прогнозирования развития территории и расчета градостроительного потенциала на основе технологий ИИ.

Для физических и юридических лиц планируется запустить современный сервис по согласованию местоположения границ земельных участков. Это позволит перевести ключевую процедуру в электронный формат, сделав ее удобнее и быстрее.

Внедрение комплексной системы информационной безопасности с применением ИИ-технологий. Это позволило с 2022 г. обнаружить и отразить более 400 млн атак на информационные ресурсы ведомства. Заблокировано 493 сайта-двойника, которые подстраивались под работу государственных структур и вводили в заблуждение граждан.

В ближайшие три года планируем модернизировать центр управления безопасностью, что позволит сократить в 30 раз время реагирования на киберугрозы - с 30 минут до 1 минуты.

«Благодаря командной работе всех органов, структур, депутатского корпуса и сенаторов, капитализация территории страны за пять лет выросла на 32%, то есть на 224 трлн руб. На сегодняшний день она составляет 925 трлн рублей. Президентом поставлена задача к 2030 г. обеспечить капитализацию на уровне не менее 1 квадриллиона рублей. Мы гарантированно эту задачу решим, причем с опережением», - сказал Олег Скуфинский.

Руководитель ведомства также обозначил общественно значимые результаты реализации госпрограммы. Сроки учета и регистрации сократились в три раза и сегодня составляют 1,5-2 дня. Выписку из ЕГРН вместо трех дней можно получить за секунды на портале Госуслуг. Приостановки по кадастровому учету сокращены в шесть раз, а по «бытовой» недвижимости практически сведены к нулю.

В завершение руководитель Службы отметил еще одно важное направление деятельности Росреестра – выявление и вовлечение земли в оборот. За пять лет банк земли сформирован в объеме 256 тыс. га для целей жилищного строительства. По поручению Президента России к 2030 г. этот показатель должен составить 530 тыс. га. Это обеспечит двукратный запас для реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин подтвердил, что все показатели госпрограммы Росреестром выполнены, бюджетная отчетность признана достоверной.

В завершение заседания Комитет по бюджету и налогам поддержал принятие проекта федерального бюджета в части финансирования госпрограммы с учетом позиции профильного комитета.