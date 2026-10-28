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«nanoCAD Металлоконструкции 26»: новая версия для Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС»

Компания «Нанософт», российский разработчик САПР/ТИМ-решений, объявила о выходе специальной версии «nanoCAD Металлоконструкции 26» для российских операционных систем на базе Linux. Приложение поддерживает работу в среде Astra Linux 1.7 и 1.8, «Альт 10» и «Ред ОС 8».

«nanoCAD Металлоконструкции» — приложение к платформе nanoCAD для разработки чертежей металлических и железобетонных конструкций. Программа использует 2D- и 3D-параметрические объекты, позволяя автоматически формировать ведомости элементов и спецификации для разделов КМ, КМД, КЖ и АС.

В версии 26 особое внимание уделено трехмерному моделированию металлоконструкций с автоматическим созданием и обновлением 2D-видов. Приложение обеспечивает учёт элементов конструкции и формирование ведомостей окраски. Обновляемая библиотека элементов помогает решать практические задачи проектирования.

Поддержка Linux позволяет проектным организациям переходить на отечественные операционные системы, сохраняя привычные инструменты и рабочие процессы.

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Программный продукт «nanoCAD Металлоконструкции» включён в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных под №11097.

Для знакомства с возможностями «nanoCAD Металлоконструкции 26» предусмотрена бесплатная пробная версия с полным функционалом на 30 дней. Подробная информация о продукте и условиях лицензирования представлена на официальном сайте компании «Нанософт».

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