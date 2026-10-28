На платформах versta.io и mestoX стало доступно подписание ЭПД через «Госключ»

Компания «Цифровая логистика» реализовала поддержку подписания электронных перевозочных документов через «Госключ». Теперь на платформах versta.io и mestoX доступны все основные сценарии подписания ЭПД и ЭТрН. Подписание доступно при оформлении документов через любого аккредитованного оператора ЭПД.

С 1 сентября 2026 г. перевозочные документы переходят в электронный вид по требованию федерального закона от 7 июня 2025 г. №140-ФЗ. Грузоотправителям, перевозчикам, экспедиторам и грузополучателям важно в сжатые сроки перестроить процесс документооборота и обеспечить подписание документов в электронном виде на каждом этапе перевозки.

Для этого на платформах versta.io и mestoX появился модуль для работы с ЭПД с полным реестром входящих и исходящих документов по перевозкам. При поступлении груза сопроводительные документы автоматически подтягиваются в привычный интерфейс логиста, что позволяет вести весь документооборот по перевозкам в едином окне, не переключаясь между системами.

Разработчик обеспечил все основные виды подписания электронных перевозочных документов. Пользователям доступны стандартная усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), в том числе NFC-подпись. Через «Госключ» документы могут подписывать ИП и ООО, а физическим лицам доступно подписание с машиночитаемой доверенностью (МЧД), которую можно бесплатно получить в сервисе. Также на платформах versta.io и mestoX доступно оформление перевозочных документов и подписание «Госключом» через любого оператора ЭПД.

Кроме того, заказчик может передать право подписывать транспортные накладные от имени организации водителю в рейсе. В таком случае он получает возможность оформлять ЭПД прямо в пути, без ожидания действий сотрудника в офисе. Это особенно удобно при ночных рейсах, в выходные дни или при разнице часовых поясов. Если же связи в дороге или на складе нет, предусмотрено подписание по SMS.

Еще один вариант – делегирование: компания может передать подписание документов на аутсорсинг versta.io при условии оформления МЧД. В этом случае документы подписываются автоматически по заданным условиям, либо после подтверждения сотрудника кнопкой в интерфейсе или командой через бота в мессенджере. Это избавляет от необходимости выпускать электронную подпись на каждого сотрудника, отслеживать актуальность полномочий при отпусках, больничных и увольнениях, а также перестраивать внутренние бизнес-процессы под новый формат работы.

Подписание через «Госключ» дает пользователям versta.io и mestoX скорость, удобство и экономию. Документ подписывается практически мгновенно, смартфон всегда рядом, а сам сервис бесплатен для всех сторон. Надежная электронная подпись уже есть практически у всех граждан: ее не нужно получать в удостоверяющем центре – достаточно учетной записи на Госуслугах.

«Логистическая экосистема начинается там, где у пользователя есть выбор. Мы последовательно расширяем число способов подписания ЭПД, и “Госключ“ – логичное продолжение этой работы. Так же, как мы не ограничиваем клиентов одним оператором ЭПД, мы не хотим ограничивать их и одним способом подписи. Наша задача – сделать процесс максимально удобным для всех сторон перевозки», – сказал Виктор Сизов, сооснователь компании «Цифровая логистика».