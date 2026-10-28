«М.Видео»: за 9 месяцев спрос на восстановленные смартфоны вырос на 4% год к году

ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала продажи восстановленных смартфонов по итогам девяти месяцев 2026 г. По данным собственного сервисного центра «М.Видео» – «М.Мастер» спрос на девайсы продолжил тенденцию к росту и увеличился на 4% год к году. Средняя цена восстановленного девайса составила 34,5 тыс. руб. Особенный всплеск в периоде наблюдался в преддверии старта нового учебного года – в августе продажи увеличились на 15% относительно июля, при этом 56% тогда пришлось на android-смартфоны. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель департамента физических сервисов компании «М.Видео» Андрей Агапов: «Восстановленные смартфоны всё увереннее занимают свое место на рынке как рациональная альтернатива новым устройствам. Рост средней стоимости новых смартфонов, во многом связанный с кризисом на рынке памяти и подорожанием DRAM и NAND, повышает себестоимость производства и давит на розничные цены. В этих условиях восстановленные устройства позволяют покупателям получать современную функциональность по более доступной цене. Учитывая, что дефицит памяти сохраняется, а цены на нее продолжают расти, вероятность дальнейшего удорожания новых смартфонов достаточно высока. Поэтому мы ожидаем, что интерес к восстановленной технике будет укрепляться: для многих покупателей это становится не временной экономией, а осознанным выбором в условиях меняющейся ценовой ситуации на рынке».

В ТОПе по количеству проданных восстановленных смартфонов собственного сервисного центра «М.Видео» – «М.Мастер» лидирует Apple – 55,3%, далее следуют девайсы Samsung – 16,8%, Xiaomi – 8,4%, Huawei – 4,8% и realme – 4,4%. В деньгах рейтинг также возглавляют Apple с долей в 74,9% и Samsung с 14,1%, за ними идут Huawei – 3%, Xiaomi – 2,95% и Honor – 1,6%.

Общая средняя цена восстановленного смартфона за девять месяцев 2026 г. составила 34,5 тыс. руб. При этом она сильно варьируется в зависимости от бренда: Apple – ~46,7 тыс. руб., Samsung – ~ 29 тыс. руб., Huawei – ~ 22,1 тыс. руб., Honor – ~ 16 тыс. руб., realme – ~ 9,1 тыс. руб.

Самыми продаваемыми моделями устройств за период стали: IPhone 13, IPhone 11, IPhone 15 Pro Max, IPhone 16 Pro Max, Samsung S24 Ultra, Huawei Pura 70 (базовый+Pro+Ultra).