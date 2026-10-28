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«Мультифактор» соответствует PCI DSS 4.0.1

Компания «Мультифактор», российский разработчик ИБ- и ИТ-решений, прошла ежегодный аудит на соответствие международному стандарту безопасности платежных данных PCI DSS версии 4.0.1. Аудит провела компания Compliance Control. По его итогам был выдан аттестат соответствия. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор».

Сертификационный QSA-аудит (Qualified Security Assessor — квалифицированный аудит безопасности) подтвердил соответствие системы двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor и инструмента для отправки пуш-сообщений на любые устройства и ОС Multipushed требованиям стандарта. Сервисы не хранят данные платежных карт, но могут использоваться для защиты доступа к информационным системам клиентов, включая инфраструктуру, в которой такие данные обрабатываются.

Для «Мультифактор» регулярный аудит PCI DSS — способ оценить и подтвердить безопасность процессов и облачной инфраструктуры. Компания ежегодно проходит аудит PCI DSS с 2023 г.

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard — стандарт безопасности данных индустрии платежных карт) устанавливает технические и организационные требования к защите платежных данных. Он распространяется не только на организации, которые хранят, обрабатывают или передают такие данные, но и на поставщиков услуг, чья инфраструктура может влиять на безопасность среды обработки платежей.

Проверки охватывают технические средства, а также процессы разработки, управления уязвимостями, обновления компонентов, реагирования на инциденты и контроля доступа.

«Для нас регулярный аудит PCI DSS — часть инженерной дисциплины: он помогает проверять, насколько процессы и инфраструктура соответствуют требованиям, важным для платежной экосистемы. Мы не храним данные карт, но понимаем, что надежность средств защиты доступа влияет на безопасность систем наших заказчиков. Поэтому стремимся строить сервис так, чтобы его можно было уверенно включать в критичные ИТ-контуры и не переживать за безопасность систем», — сказал Антон Трофимов, ведущий специалист по информационной безопасности компании «Мультифактор».

«Мы высоко ценим многолетнее сотрудничество с компанией «Мультифактор». По результатам ежегодных аудитов мы отмечаем стабильно высокий уровень зрелости процессов информационной безопасности и системный подход к выполнению требований PCI DSS. Очередная проверка подтвердила полное соответствие требованиям актуальной версии стандарта PCI DSS 4.0.1. Особенно важно, что компания рассматривает информационную безопасность не как формальное условие сертификации, а как неотъемлемую часть развития своих продуктов и инфраструктуры», — отметил Андрей Коняхин, руководитель направления консалтинга Compliance Control.

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