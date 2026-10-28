МТС запустила LTE в сахалинском краю «дикого» туризма

МТС сообщает о запуске сети LTE в селе Орлово Смирныховского района Сахалинской области. Благодаря новому телеком-оборудованию здесь появился мобильный интернет МТС на скорости до 60 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Запуск новой базовой станции МТС поможет обеспечить современными цифровыми сервисами один из самых малых населенных пунктов Сахалина – здесь живет около 25 человек. Теперь местные жители могут дистанционно получать медицинскую помощь и образование, пользоваться государственными сервисами, банковскими приложениями, через интернет общаться с родственниками и друзьями. Также высокоскоростной интернет позволит оставаться на связи туристам, которые посещают эти места с целью «дикого» отдыха.

Орлово находится в центре Сахалина, в 10 км от районного центра - поселка Смирных. Название село получило в честь переселенцев из Орловской области. Окрестности Орлово богаты природными достопримечательностями - рядом проходят Западно-Сахалинские горы, Онорский хребет, а также находятся уникальные карстовые пещеры. Жизнь в поселении носит преимущественно обособленный характер, окрестности окружены тайгой и рекой, в сезон развита любительская рыбалка.

«Развитие сети в туристических локациях Сахалинской области - один из наших приоритетов. Благодаря редким природным достопримечательностям остров привлекает туристов со всей России. Нам важно, чтобы гости чувствовали себя комфортно и могли пользоваться современными цифровыми сервисами даже в самых удаленных уголках острова. Поэтому мы непрерывно совершенствуем сеть в местах притяжения туристов – на острове Монерон, в бухте Тихая, на курорте «Горный воздух» и других популярных локациях», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.