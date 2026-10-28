МТС запустила гигабитную сеть 5G на Дальнем Востоке

МТС связи запустила в Хабаровске связь пятого поколения. Мобильную сеть со скоростью передачи данных до 1,5 Гбит/с развернули в центре города. Доступ к 5G получили владельцы смартфонов, работающих в диапазоне 4,9 ГГц. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Хабаровск стал первым городом ДФО, где МТС открыла свободный доступ к гигабитной сети в диапазоне 4,9 ГГц. Чтобы подключиться к сети 5G в центре Хабаровска смартфон должен поддерживать диапазон n79.

Хабаровск вошел в шестерку городов, где МТС развернула сеть 4,9 ГГц, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Новосибирском, Уфой и Екатеринбургом. Она заработала в самом «сердце» Хабаровска — на площади Ленина. В планах оператора - поэтапный запуск 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц: технология позволяет задействовать этот ресурс для сетей четвертого и пятого поколений одновременно и наращивать покрытие без строительства отдельной инфраструктуры.

«Запуск 5G в Хабаровске — это результат нашей многолетней работы и закономерный шаг в развитии сети. Мы первыми на Дальнем Востоке вышли в эфир с пятым поколением на гигабитной скорости. Это принципиальный момент для нас: мы формируем технологическую повестку Дальнего Востока. Сегодня сеть работает в самом центре города, и это только начало — покрытие будет расти, а вместе с ним будут развиваться качественные цифровые сервисы для бизнеса. 5G открывает новые технологические возможности предприятиям: надежная и высокоскоростная инфраструктура для автоматизации процессов, внедрения промышленного интернета вещей и дополненной реальности», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Кроме Хабаровска в Дальневосточном федеральном округе МТС включила первые сети на принципе технологической нейтральности в Якутске и Чите — там 5G работает на частотах LTE 2100 МГц. До конца 2026 г. география подключений на Дальнем Востоке продолжит расширяться.

«В сентябре 2026 г. по поручению Президента России в стране впервые запущены коммерческие сети связи пятого поколения. Теперь в числе городов, в которых запущены сети 5G столица Хабаровского края. Это важный элемент реализации национальной цифровой повестки, формирования современной телекоммуникационной основы для цифровой трансформации. Внедрение технологии 5G будет способствовать не только увеличению скорости мобильного интернета, но и цифровизации предприятий. Наша задача — максимально использовать эту инфраструктуру для запуска прикладных цифровых решений, которые дают измеримый эффект для жителей и бизнеса», — сказал министр цифрового развития и связи Хабаровского края Евгений Демин.